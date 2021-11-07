Коронавирус в Твери, последние новости на 7 ноября 2021: пробка на Спартака и ноябрьская радуга

Радуга над ноябрьской Тверью и дорожная техника на Спартака. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 7 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 008 случаев заражения (+398 за сутки).

Выздоровели 65 489 пациентов (+336 за сутки).

На карантине - 11 706 человека (+43).

Умерли 1 885 человека (+9).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку от коронавируса сделал 489 253 человека, за последние сутки – 2 642 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 428 случаев заражения коронавирусом (+121 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6107 (+18),

Ржев - 4443 (+24),

Калининский район - 3629 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 3330 (0),

Торжок - 2571 (+17),

Кимры - 2444 (+2).

Графика: Яндекс

Очевидцы засняли в небе над Тверью радугу днём 6 ноября. Фото разноцветной дуги на фоне ноябрьского холодного неба появились в тверских соцсетях.

Мы привыкли видеть радугу в тёплое время года, но, как оказалось, она может появиться на небе даже зимой.

— Радуга — это атмосферное оптическое явление, при котором множество капель влаги освещаются светом, в результате чего мы наблюдаем вот такое красивое его преломление, луч солнечного света вовсе не однороден: преломляясь в дождевой капле, он разлагается на пучок цветных. Чаще всего радуга возникает во время или после дождя, - поясняют специалисты-метеорологи.

С началом больших ноябрьских каникул на улице Спартака в Твери появилась дорожная техника, экскаваторы снимают верхний слой асфальта, движение временами реверсивное.

Видно, что успеть дорожники хотят как можно больше за время каникул, ведь Спартака - центральная артерия, связывающая Центральный и Пролетарский районы. Здесь и без ремонта пробки в будни. Сейчас же, когда машин мало, на этом участке все равно переодически образуются заторы.

Согласно аукционной документации, размещённой на портале госзакупок, работы по замене асфальта проведут на всём протяжении этих улиц — начиная от площади Капошвара и заканчивая выездом на Головинский вал. Ремонт по документам продлиться аж до апреля 2022 года. В перечень работ входит укладка нового дорожного покрытия — асфальта марки ЩМА-20, а также последующая организация схем дорожного движения на ней с нанесением новой разметки. Стоимость работ: 47,8 миллионов рублей.

Напомним, в 2021 году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 70 объектах улично-дорожной сети протяжённостью более 61,6 километра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.