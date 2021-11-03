Коронавирус в Твери, последние новости на 3 ноября 2021: самый любимый врач тверичан и рейтинг безработицы

Самые интересные новости региона к этому часу. Фото: скрин с сайта «Наш любимый врач» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 485 случаев заражения (+398 за сутки).

Выздоровели 64 283 пациентов (+88 за сутки).

На карантине - 11 351 человек (+281).

Умерли 1851 человек (+9).

Таковы данные оперштаба региона.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 733 случая заражения коронавирусом (+158 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 5973 (+29),

Ржев - 4336 (+30),

Калининский район - 3552 (+31),

Вышневолоцкий городской округ - 3321 (+9),

Торжок - 2522 (+14),

Кимры 2429 (+7).

Графика: Яндекс

Врач клинической детской больницы номер 2 Наталья Хушакова стала самым любимым доктором жителей Твери по итогам конкурса симпатий пациентов, который проходил с 1 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году Тверь во второй раз принимала участие в конкурсе, который проходит в разных регионах России с 2012 года.

За 31 день голосования на сайте конкурса зарегистрировалось 1980 новых пользователей, которые оставили 1890 признаний, а также более 600 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 74 рисунка в поддержку любимых докторов.

В этом году победителями стали 10 медиков – представители всех медицинских учреждений, которые приняли участие в конкурсе. Больше всех голосов благодарных пациентов досталось врачу Наталье Хушаковой.

Ознакомиться с результатами можно на сайте: Наш любимый врач Тверь.

Организаторы конкурса отмечают, что в рамках конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший, победитель получает статус «Самого любимого врача». При этом остальные конкурсанты автоматически являются «любимыми врачами», потому что в их поддержку будут сказаны тёплые слова и добрые отзывы от пациентов.

Торжественное награждение победителей пройдет 19 ноября в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Оно приурочено к Международному дню педиатра, который в этом году отмечается 20 ноября.

Есть и другие позитивные инфоповоды. К примеру, безработица в Тверской области снижается. В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Верхневолжье оказалось на 24 месте. Уровень безработицы в регионе по итогам июня — августа 2021 составил 3,8%. Это на 0,6% ниже (или на 4000 безработных меньше), чем в аналогичном периоде 2020 года.

Исследование безработицы в субъектах РФ подготовили специалисты "РИА-Рейтинг". Они, в частности, подсчитали, сколько времени жителю каждого региона требуется на поиск работы. в Тверской области, в среднем, рабочее место можно найти за 6,7 месяца.

Лидеры рейтинга - Санкт Петербург (уровень безработицы 1,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%) и Москва (2,5%). Аутсайдеры - Ингушетия (30,5%), Дагестан (14,9%) и Тыва (14,0%).

Средний уровень безработицы в РФ - 4,6%. А на поиск работы среднестатистический житель страны тратит 6,9 месяца.

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