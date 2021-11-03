Коронавирус в Твери, последние новости на 3 ноября 2021: самый любимый врач тверичан и рейтинг безработицы

Самые интересные новости региона к этому часу. Фото: скрин с сайта «Наш любимый врач»
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 485 случаев заражения (+398 за сутки).
Выздоровели 64 283 пациентов (+88 за сутки).
На карантине - 11 351 человек (+281).
Умерли 1851 человек (+9).
Таковы данные оперштаба региона.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 733 случая заражения коронавирусом (+158 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 5973 (+29),
Ржев - 4336 (+30),
Калининский район - 3552 (+31),
Вышневолоцкий городской округ - 3321 (+9),
Торжок - 2522 (+14),
Кимры 2429 (+7).
Графика: Яндекс
Врач клинической детской больницы номер 2 Наталья Хушакова стала самым любимым доктором жителей Твери по итогам конкурса симпатий пациентов, который проходил с 1 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В этом году Тверь во второй раз принимала участие в конкурсе, который проходит в разных регионах России с 2012 года.
За 31 день голосования на сайте конкурса зарегистрировалось 1980 новых пользователей, которые оставили 1890 признаний, а также более 600 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 74 рисунка в поддержку любимых докторов.
В этом году победителями стали 10 медиков – представители всех медицинских учреждений, которые приняли участие в конкурсе. Больше всех голосов благодарных пациентов досталось врачу Наталье Хушаковой.
Ознакомиться с результатами можно на сайте: Наш любимый врач Тверь.
Организаторы конкурса отмечают, что в рамках конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший, победитель получает статус «Самого любимого врача». При этом остальные конкурсанты автоматически являются «любимыми врачами», потому что в их поддержку будут сказаны тёплые слова и добрые отзывы от пациентов.
Торжественное награждение победителей пройдет 19 ноября в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Оно приурочено к Международному дню педиатра, который в этом году отмечается 20 ноября.
Есть и другие позитивные инфоповоды. К примеру, безработица в Тверской области снижается. В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Верхневолжье оказалось на 24 месте. Уровень безработицы в регионе по итогам июня — августа 2021 составил 3,8%. Это на 0,6% ниже (или на 4000 безработных меньше), чем в аналогичном периоде 2020 года.
Исследование безработицы в субъектах РФ подготовили специалисты "РИА-Рейтинг". Они, в частности, подсчитали, сколько времени жителю каждого региона требуется на поиск работы. в Тверской области, в среднем, рабочее место можно найти за 6,7 месяца.
Лидеры рейтинга - Санкт Петербург (уровень безработицы 1,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%) и Москва (2,5%). Аутсайдеры - Ингушетия (30,5%), Дагестан (14,9%) и Тыва (14,0%).
Средний уровень безработицы в РФ - 4,6%. А на поиск работы среднестатистический житель страны тратит 6,9 месяца.
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Графика: ПТО