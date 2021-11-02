Коронавирус в Твери, последние новости на 2 ноября 2021: проверки с фитнесс-центре и лысина после ковида

В Твери продолжаются проверки общественных мест и точек общепита. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 2 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 087 случаев заражения (+398 за сутки).

Выздоровели 64 175 пациентов (+398 за сутки).

На карантине - 11 070 человека (количество то же, что и 31 октября).

Умерли 1842 человек (новых смертей за сутки не зафиксировано).

Таковы данные оперштаба региона.

Графика: Яндекс

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 575 случаев заражения коронавирусом (+133 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 5934 (+41),

Ржев - 4306 (+26),

Калининский район - 3521 (+26),

Вышневолоцкий городской округ - 3312 (+13),

Торжок - 2508 (+19),

Кимры 2422 (+8).

В регионе проводится массовая вакцинация. Всего прививку сделали 466 806 человек, за последние сутки - 1 888 граждан.

Графика: ПТО

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 575 случаев заражения коронавирусом (+133 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 5934 (+41),

Ржев - 4306 (+26),

Калининский район - 3521 (+26),

Вышневолоцкий городской округ - 3312 (+13),

Торжок - 2508 (+19),

Кимры 2422 (+8).

В регионе проводится массовая вакцинация. Всего прививку сделали 466 806 человек, за последние сутки - 1 888 граждан.

В Твери и области продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер. 1 ноября крупный фитнесс-центр на улице Арсения Степанова посетили проверяющие из Роспотребнадзора и регионального Министерства контрольных функций. Их сопровождали сотрудники полиции.

В самом спортивном комплексе нарушений не обнаружили, однако не все требования соблюдали индивидуальные предприниматели, чьи точки общепита расположены на территории комплекса.

«Не был представлен журнал уборки и дезинфекции, на объектах нет социальной разметки», - обозначил нарушения специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тверской области Евгений Лыков.

Предпринимателей привлекут к административной ответственности. Согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, за невыполнение санитарных требований при угрозе распространения опасного заболевания ипешникам может грозить штраф - от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Трихолог из Твери сравнила выпадение волос при коронавирусе с химиотерапией. Об этом доцент кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии Тверского государственного медицинского университета, дерматолог и трихолог Елизавета Некрасова рассказала в интервью ТИА.

Проблема выпадения волос, с которой сталкиваются почти все пациенты, перенёсшие коронавирус, была затронута в числе прочих причин облысения.

- Среди пациентов, перенёсших COVID-19, выпадением волос страдают около 30% людей. Причём количество выпавших волос не зависит от степени тяжести перенесённой болезни, - пояснила трихолог Некрасова.

Врач также сравнила интенсивность выпадения волос после коронавируса с аналогичным выпадением у пациентов после химиотерапии.

Связь вирусных заболеваний и потеря волос пока до конца не изучена. Врачебное сообщество придерживается такого мнения, что иммунная система в борьбе с вирусом начинает атаковать собственные клетки, в том числе клетки волосяного фолликула. Это дополняется их гипоксией и нарушением циркуляции крови в сосудах, питающих волос.

Однако, врач успокоила - в случае с коронавирусом выпадение обратимо. Волосы вновь начинают отрастать в течение нескольких месяцев.

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