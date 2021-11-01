Руководитель Роспотребнадзора по Тверской области: «Возможно, коронавирусные ограничения придётся усилить»

Ограничения - лишь временные неудобства, призванные помочь в победе над ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тверская область сегодня является одним из регионов «красной коронавирусной зоны» на карте страны. Именно таким цветом окрашены неблагополучные в плане распространения инфекции регионы на официальном ресурсе стопкоронавирус.рф. Но вакцинация, QR-коды и другие ограничения до сих пор рождают непонимание и противление. В интернете множатся глупые слухи: любая нелепица, высказанная достаточно уверенно, находит отклик среди наивных граждан - перепроверять информацию научились немногие.

Очередной ликбез провёл в эфире тверского радио «Комсомольская правда» (99,3FM) руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов. Главный санитарный врач региона ответил на актуальные вопросы и развеял несколько популярных мифов о ковиде и вакцинации.

Арнольд Феликсович Выскубов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

СНИМУТ ЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящее время в Тверской области действует обязательный масочный режим в транспорте и других общественных местах, запрещена работа общепита в ночное время (за исключением работы на вынос). С 23:00 до 6 утра не могут проводиться любые публичные мероприятия. Ограничена численность участников массовых мероприятий (не более 500 человек), ограничена заполняемость залов. По словам Арнольда Выскубова, данные меры как никогда актуальны:

- Показатель заболеваемости коронавирусом в Тверской области выше среднего по стране. Есть и другие факторы, оставляющие нас в «красной зоне». Например, низкий уровень коллективного иммунитета: при рекомендованных 80% у нас иммунитет есть только у 44% населения. Нет большого количества свободных коек. Ситуация напряжённая. Поэтому о снятии ограничений вопрос пока не стоит. Возможно, их придётся даже усилить.

ЗАБОЛЕВАЕТ ТОЛЬКО 3% ПРИВИТЫХ

- В Тверской области тех, кто заболел, успев сделать прививку, менее 3%. Основная масса таких заболевших - это граждане, имеющие проблемы с иммунной системой или какими-то другими заболеваниями. Заболевают также те, кто сделал первый компонент, но не сделал второй или не соблюдал рекомендации, данные врачом после прививки. Мы изначально говорили, что прививка не убережёт на сто процентов от болезни. Но в Тверской области 97% вакцинированных не заболевают.

QR-КОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ВВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Вход в крупные торговые центры по QR-кодам вакцинированных или переболевших коронавирусом в Тверской области был введён с 28 по 31 октября. Продлят ли этот запрет, скорее всего, станет известно после очередного заседания регионального оперативного штаба (плановые заседания проводятся еженедельно). Однако, по словам главного санитарного врача Тверской области, никто не запрещает организациям, коммерческим фирмам и предприятиям самим вводить QR-коды для входа посетителей.

ОТ ПРИВИВКИ НЕ ЗАБОЛЕВАЮТ И НЕ УМИРАЮТ

До сих пор в народе бытует мнение: если человек, сделавший прививку, испытывает недомогание (это нормальная реакция после прививки) - значит, он заболел и, следовательно, заразен. Распространяют антипрививочники и более опасные слухи - о том, что прививка может привести к смерти.

- Человек от прививки не заболевает. Во всех прививках, которые у нас делаются, есть только антиген (частица вируса, провоцирующая иммунный ответ. - Ред.), там нет вируса как такового, - объясняет главный санитарный врач региона. - Заболеть от самой прививки человек не может. А тем более умереть. В России нет ни одного случая летального исхода из-за прививки. Головная боль, повышение температуры, простудные проявления после прививки в течение двух-трёх дней возможны. Но даже в этот период человек не заразен.

ВИРУС С САМОЛЁТОВ НЕ РАСПЫЛЯЮТ

Кому-то это покажется смешным, но в последнее время интернет заполонили слухи о том, что коронавирус распыляют с самолётов. Удивительно, но многие в это верят. Некоторые даже якобы находили следы какого-то порошка - «химического ковида», сброшенного с самолёта на Тверь. Об этом сообщил в эфире один из слушателей. Конечно, ничего общего с действительностью эти домыслы не имеют, что подтвердил Арнольд Выскубов:

- Ковид - это вирусное заболевание, воздушно-капельная инфекция. Она передаётся от человека к человеку. Источником заражения является именно человек: коронавирус не такой летучий, и распылять извне его невозможно. Кроме того, у нас ведётся мониторинг состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха. Превышения по вредным веществам у нас нет.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Кого-то отпускают в оплачиваемый отпуск или переводят на дистанционку, а сотрудники санитарного ведомства трудятся в пору пандемии в ежедневном режиме.

- В феврале будет уже два года, как наша служба работает вообще без выходных, - говорит Арнольд Выскубов. - И замечу, в Управлении Роспотребнадзора выработан коллективный иммунитет - почти 85%. Остальные сотрудники имели временные противопоказания, но уже в этом ноябре наш коллективный иммунитет должен составить 100% - все будут привиты, кроме тех, кто недавно переболел.

Остаётся только пожелать читателям «КП»-Тверь» не верить слухам, повышать культуру своих медицинских знаний (а мы в этом всегда поможем) и брать пример с санитарных врачей. Вакцинируйтесь, соблюдайте дистанцию и не болейте!