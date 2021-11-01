Поддержи самого народного участкового Тверской области в финале конкурса «Народный участковый - 2021»

Голосуем за нашего финалиста - майора полиции из Осташкова Владимира Абдурахманова! Фото: УМВД России по Тверской области

На сайте «Комсомольской правды» стартовало голосование в рамках финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый - 2021». От Тверской области за звание самого народного (а значит - лучшего!) участкового страны борется майор полиции из Осташкова Владимир Абдурахманов.

Давайте поддержим нашего конкурсанта! Проголосовать за него можно до 10 ноября по этой ссылке. Поскольку все претенденты расположены в алфавитном порядке (по первым буквам своего региона), чтобы добраться до карточки Владимира Абдурахманова, придётся промотать ленту вниз. Не ленитесь!

С одного IP можно проголосовать лишь единожды - важно не промахнуться. Подключайте к голосованию друзей и знакомых, голосуйте с домашних и рабочих компьютеров - так шансов будет больше (подробнее о правилах голосования читайте ниже).

Владимиру Абдурахманову 33 года. На службу он поступил тринадцать лет назад, а в должности участкового уполномоченного трудится с 2017 года. За эти годы Владимир успел стать майором. Кстати, среди его коллег, также принимавших участие в региональном туре конкурса, в таком звании больше никого не было - лейтенанты и капитаны.

«КП»-Тверь» искренне считает - Владимир Абдурахманов достоин победы! Мы пообщались с ним и узнали, что это открытый и позитивный человек, который действительно радеет за благополучие своих земляков. В свободное от работы время он любит читать книги и проводить время с семьёй - Владимир женат, воспитывает сынишку. Подробнее о нашем конкурсанте, его мечтах и планах, читайте в нашем материале.

Торжественная церемония награждения лучшего участкового страны состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции. Победителю вручат приз – внедорожник УАЗ «Патриот».

ВАЖНО!

Голосование на сайте «Комсомольской правды» продлится до 10 ноября. Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми proxy-серверами, с одной учётной записи более одного раза в течение всего периода голосования, с учётных записей Mail.ru и Yandex (и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.), в связи с простотой роботизирования учетных записей с целью накруток. Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.