Смогут ли магазины и гипермаркеты Твери снова ввести qr-коды

Вводить ли qr-код на входе - теперь на усмотрение организации. Фото: Виктория ТУШКОВА

QR-коды организации, магазины и гипермаркеты Твери теперь могут вводить самостоятельно. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Тверь» (99,3FM) сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов.

Напомним, вход в крупные торговые центры по QR-кодам вакцинированных или переболевших коронавирусом в Тверской области был введён с 28 по 31 октября. С 1 ноября все гипермаркеты, пускавшие посетителей по кодам, их отменили - вход для посетителей теперь свободен. Продлят ли этот запрет, скорее всего, станет известно после очередного заседания регионального оперативного штаба в ближайшие дни.

-Никто не запрещает организациям, коммерческим фирмам и предприятиям, самим вводить QR-коды для входа посетителей, - заметил Выскубов.

Вводить qr-коды предприятия могут внутренним приказом по своей организации.

Остаётся напомнить, что изначально этим правом воспользовался лишь ТЦ «РиО», который ввел на входе qr-коды ещё 25 октября. Ведь сначала губернские власти называли именно эту дату, как старт работы ТЦ с qr-кодами. Предприниматели ждали официального постановления, которое появилось лишь в ночь на 28 октября. Администрация же «РиО» ждать не стала и ввела вход по qr-кодам внутренним приказом по организации. Правда, вскоре, спустя примерно сутки, его же и отменила, решив дождаться официальной бумаги.

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