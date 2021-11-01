Коронавирус в Твери, последние новости на 1 октября 2021: Изменения на маршрутах автобусов и победа футбольной команды

Футболисты выигрывают, а у автобусов корректируют маршруты и расписание. Фото: пресс-служба ФК "Тверь"/Алексей Андреев/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на 31 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 76 689 случаев заражения (+399 за сутки).

Выздоровели 63 777 пациентов (+358 за сутки).

На карантине - 11 070 человека (+36).

Умерли 1842 человек (+5 за сутки).

Таковы данные оперштаба региона.

Подпись: Яндекс.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 442 случаев заражения коронавирусом (+150 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 5893 (+40),

Ржев - 4280 (+25),

Калининский район 3495 (+20),

Вышневолоцкий городской округ 3299 (+9),

Торжок 2489 (+18),

Кимры 2414 (+2).

В регионе проводится массовая вакцинация. Всего прививку сделали 464 918 человек, за последние сутки - 2543.

График: ПТО

Областной Минтранс сообщил, что с 1 ноября по просьбе граждан будет скорректировано расписание движения и маршруты некоторых автобусов «Транспорта Верхневолжья» Твери и Калининского района. Изменения касаются маршрутов №55, №101, №102, №115, №121, №137, №228.

Так, маршрут №55 «Улица Левитана – микрорайон Радужный» будет проходить от Бурашевского шоссе по улице Можайского, улице Левитана, улице Королева, бульвару Гусева, снова по улице Можайского до конечного пункта «Улица Левитана».

В обратном направлении – от улицы Левитана по улице Можайского, бульвару Гусева, улице Королева, улице Левитана и далее по маршруту до микрорайона «Радужный».

На маршруте №228 «пос. Аввакумово – улица Левитана» при движении из Аввакумово автобусы будут проезжать микрорайон Южный по улице Можайского, бульвару Гусева, улице Королева, улице Левитана до конечной остановки «Улица Левитана».

В обратном направлении автобусы будут следовать от остановки «Улица Левитана дом №42» по улице Левитана, улице Королева, бульвару Гусева и далее по маршруту до Аввакумово.

Про другие изменения читайте здесь.

Меж тем, в воскресенье в столицу Верхневолжья вернулся футбол. После более месяца выездных матчей ФК "Тверь" дома обыграл со счетом 1:0 команду с берегов Невы "Звезду". Тверской клуб даже ненадолго вышел на чистое первое место в турнирной таблице второй группы Первенства России II дивизиона ФНЛ (Олимп-ФНЛ II).

Однако позже 31 октября также выиграл свой матч и вновь вышел в лидеры "Ленинградец". У "Твери" после 15 игр столько же очков - 34, но мы уступаем по соотношению забитых и пропущенных голов.

Несмотря на пасмурную погоду и напряженную ситуацию с коронавирусом тверские болельщики пришли на стадион поддержать команду. Пусть немного, но пришли.