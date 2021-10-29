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Общество29 октября 2021 19:16

На «бездельник» и не «попрошайка»: Суд обязал «ВКонтакте» удалить оскорбительный пост про начальника полиции из Твери

Высказывание, порочащее честь полковника, было опубликовано в одном из тверских пабликов в январе 2021 года
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Дело слушалось в северной столице.

Дело слушалось в северной столице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск начальника Управления МВД России по городу Твери, полковника полиции Евгения Дворянова о защите чести и достоинства. Как сообщила СМИ объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, соцсеть «ВКонтакте» обязана удалить пост, в котором полковника назвали «бездельником».

Напомним, история эта произошла в январе 2021 года, но огласку получила позже, летом. Евгений Дворянов следил за порядком на митинге в областной столице. В одной из популярных VK-групп был размещён пост о происходящем. В комментариях к этому посту полковника назвали «бездельником» и сравнили с «попрошайкой». Комментарий набрал более 80 лайков и был просмотрен восемью тысячами человек.

Полковник обратился с иском в суд, потребовав опровергнуть порочащий его честь и достоинство комментарий и выплатить символическую сумму - 300 рублей. Сообщалось, что начальник УМВД России по Тверской области генерал Петр Пырх провёл служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов не является бездельником.

Как стало известно 29 октября, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск. Суд взыскал с соцсети 300 рублей и обязал удалить порочащую информацию.

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