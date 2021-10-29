Как пройти углублённую диспансеризацию после коронавируса

Своевременное обследование поможет избежать серьёзных последствий коронавируса

Коронавирус - тяжёлое испытание для организма. Побороть болезнь мало - нужно справиться с негативными последствиями коварного вируса. Бьёт ковид по многим точкам: по сердечно-сосудистой системе, опорно-двигательному аппарату, лёгким, почкам, нервной системе, психике… Спустя месяцы после болезни её отголоски всё ещё мешают комфортной жизни. Кроме того, по мнению специалистов, риск различных печальных последствий «короны», в том числе летального исхода, сохраняется у переболевших в течение года.

Именно поэтому переболевшие коронавирусом люди должны уделять повышенное внимание своему здоровью. Но как в нынешних условиях бегать по врачам? Как, будучи занятым на работе, успеть посетить нескольких специалистов? Где найти деньги на платных специалистов, если к бесплатному врачу не записаться? Чтобы сделать обследование быстрым, удобным и бесплатным, 1 июля 2021 года в России была введена расширенная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Это специальное обследование теперь включено в систему госгарантий бесплатной медицинской помощи.

О том, кому положена бесплатная диспансеризация после коронавируса и как её пройти, «КП»-Тверь» рассказала директор Филиала АО «МАКС-М» в Твери Екатерина Владимировна Жук.

Что такое углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом

- Программа углублённой диспансеризации для переболевших коронавирусом запущена по инициативе Президента РФ. Обследования должны помочь бывшим пациентам ковидных госпиталей и тем, кто лечился амбулаторно, избежать тяжёлых последствий перенесённой болезни, - рассказывает Екатерина Владимировна.

Программа регламентирована Постановлением Правительства РФ № 927 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В Тверской области на углублённую диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом, направлено 37,4 млн рублей из средств федеральной казны.

Кому положена углублённая диспансеризация

Чтобы получить возможность пройти расширенную диспансеризацию, необходимо:

- быть совершеннолетним;

- иметь подтверждённый диагноз «COVID-19» (здесь важно отметить: диагноз должен быть зафиксирован медучреждением, самостоятельный анализ на антитела не является подтверждением того, что вы переболели);

- выздороветь от коронавируса к моменту прохождения диспансеризации. Предполагается, что должно пройти 60 дней с момента выздоровления.

Как проходит углублённая диспансеризация

- Она предполагает два этапа, - объясняет Екатерина Жук. -Первый этап углублённой диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенёсших коронавирус, признаков развития хронических заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами.

На первом этапе пациенту предстоит пройти следующие процедуры:

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

- тест с шестиминутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием жалоб на одышку, отёки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);

- спирометрия или спирография (метод, позволяющий оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям);

- общий (клинический) анализ крови;

- биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, активности аспартатаминотрансферазы в крови, активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

- определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенёсших среднюю (и выше) степень тяжести ковида;

- рентген органов грудной клетки (если его не делали ранее в течение года);

- осмотр врачом-терапевтом.

Первый этап диспансеризации обычно занимает не более одного дня. Отправляясь на обследование, не забудьте взять паспорт и полис ОМС.

Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:

- эхокардиографию (если сатурация в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с шестиминутной ходьбой);

- проведение компьютерной томографии легких (если сатурация в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с шестиминутной ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Как записаться на углублённую диспансеризацию

Тверским фондом обязательного медицинского страхования сформированы списки жителей региона, которые пройдут это обследование. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс болезнь в тяжёлой и средней форме или имеет серьёзные хронические болезни.

- Людям, отнесённым к категории наиболее нуждающихся в углублённой диспансеризации, придёт уведомление, - поясняет директор Филиала «МАКС-М» в Твери. - Если вы зарегистрированы на сайте «Госуслуги», вы получите его там. Другим могут позвонить из поликлиники, прислать СМС или письмо на электронную почту.

Если вы не получите уведомление, записаться можно следующим образом:

1. На портале «Госуслуги». На главной странице сайта кликните по кнопке «Услуги», выберите в категориях услуг «Здоровье» и перейдите по ссылке «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации».

2. Обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления, то есть в свою поликлинику.

Почему важно пройти углублённую диспансеризацию после коронавируса

Постковидный синдром - официально признанное медициной патологическое состояние после коронавируса. Оно может сопровождаться различной симптоматикой, в том числе несущей серьёзную опасность. Постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме коронавирус протекал у человека: скрытой, легкой, средней, тяжёлой или критической.

Кроме того, коронавирус очень коварен и способен поражать практически все органы и системы. Людям, переболевшим коронавирусом, могут грозить серьёзные осложнения, особенно если проблемы со здоровьем уже имелись до болезни.

- Главным залогом успеха предупреждения коронавирусных осложнений является своевременное обращение за медицинской помощью к специалистам. Игнорировать проблемы или заниматься самолечением в такой ситуации очень неразумно. Необходимо выяснить, как конкретно коронавирус отразился на вашем здоровье и чем это грозит в будущем, - уверена Екатерина Жук. - Большинство негативных последствий можно купировать при обращении за квалифицированной помощью. В этом и есть предназначение углублённой диспансеризации.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Углублённая диспансеризация пациентов, перенёсших коронавирус, совершенно бесплатна и проходит в рамках гарантий ОМС. Она проводится в государственных медицинских учреждениях.

Если вы не можете попасть на это обследование или считаете, что ваши права на расширенную диспансеризацию после коронавируса нарушают, обращайтесь в Тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

Адрес «МАКС-М» в Твери: Советская, 28. Телефон (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03.

Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонки бесплатные).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

Филиал АО «МАКС-М» в Твери

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