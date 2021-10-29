В какие торговые центры Твери пускают по QR-кодам

Метки о входе по QR-кодам появились на «Яндекс.Картах» Фото: Виктория ТУШКОВА

28 октября на «Яндекс. Картах» рядом с названиями торговых и развлекательных центров Твери появились пометки о входе по QR-кодам.

Рядом с каждым ТРЦ появилась пометка «Вход по QR».

Согласно постановлению губернатора Тверской области, система QR-кодов будет действовать с 28 по 31 октября на входе в торгово-развлекательные центры, торговые центры, расположенные на площади более 1000 кв. м на территории городского округа город Тверь либо более 800 кв. м на территориях иных муниципальных образований Тверской области.

QR-код необходимо предъявить на входе в следующие крупные торговые центры: ТРЦ «РИО», «Торговый парк №1», «Глобус», «Лента», «Олимп», «Рубин».

Однако, на «Яндекс. Картах» и есть другие торговые центры, даже с площадью меньше 1000 квадратных метров, помеченные меткой о QR-кодах. Так что, отправляясь за покупками, скачайте на телефон свой QR-код с «Госуслуг» - так будет надежнее.

Как получить QR-код, читайте в материале "КП"-Тверь".

Полный текст постановления о введении системы QR-кодов на территории Тверской области читайте здесь.

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