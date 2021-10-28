Как получить высокотехнологичную помощь онкобольным в новом Центре амбулаторной онкологической помощи в Твери

С коронавирусом онкология, к сожалению, никуда не исчезла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября в Твери состоялась десятая межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Розовая лента — интернациональный символ программы борьбы против рака молочной железы. Но на регулярную конференцию в Тверь приезжают онкологи, занимающиеся и другими видами рака.

- Почему мы занимаемся вопросами онкологии в период коронавируса? К сожалению, онкология никуда не исчезла. Она продолжает занимать лидирующие позиции в структуре смертности, как в Тверской области, так и по всей России, - справедливо отметила один из спикеров конференции, главный врач Тверского онкологического диспансера Оксана Комарова.

Оксана Комарова также добавила, что коронавирус помешал своевременной диспансеризации населения. Что, в свою очередь, повлекло печальные последствия – в частности, рост числа запущенных случаев рака.

- Поэтому особое внимание сегодня будет уделяться вопросам скрининга, вопросам профилактики, - резюмировала врач.

Оксана Комарова считает, что ситуация с коронавирусом мешает своевременной диагностике онкозаболеваний.. Фото: Виктория ТУШКОВА

Опыт, полученный на данной конференции, - вопрос будущей помощи онкобольным жителям Тверской области. Хочется верить, что усовершенствованные практики будут внедряться в нашу медицину уже в ближайшее время. Но пока «КП»-Тверь» поинтересовалась у присутствующих, как развивается помощь онкологическим больным в Твери в настоящем, и куда может обратиться человек, чтобы пойти обследование.

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) работает в Твери наряду с областным онкодиспансером с сентября 2021 года, и знают о нём пока не все. Между тем, в Центре уже имеются случаи выявления у пациентов онкологии, о которой те не знали ранее, случаи обнаружения метастазов.

ЦАОП открыт в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Аваева (улица Софьи Перовской, дом 56). Он занимается диагностированием онкологии, оказанием помощи онкобольным и наблюдением за людьми, перенесшими онкологической заболевание.

Работает тверской ЦАОП с жителями Твери и четырёх районов области – Калининского, Конаковского, Лихославльского и Рамешковского.

- В этом году планируется открытие ещё одного ЦАОП – на базе Вышневолоцкой ЦРБ, там сейчас заканчивается ремонт. Этот центр будет работать с пациентами из близлежащих районов, - сообщила главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева Каринэ Конюхова.

В перспективе до 2024 года в регионе должно быть открыто пять подобных центров. Цель – охватить специализированной помощью онкологических пациентов всей Тверской области.

Каринэ Конюхова рассказала о работе ЦАОП в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

ДИАГНОСТИКА МЕЛАНОМЫ

Отдельно отметим, что в тверском ЦАОП можно пройти высокоточную диагностику меланомы. Меланома считается одним из самых коварных и агрессивных видов рака. Она может скрываться даже за самыми безобидными на вид новообразованиями, отмечает Каринэ Конюхова. При этом данный вид рака очень «мобилен» и способен образовывать метастазы в лимфоузлах, лёгких, печени и других органах.

- В ЦАОП есть три очень мощных дерматоскопа (аппараты для осмотра разных слоёв кожи, - Ред.) для диагностики меланомы, - рассказывает Каринэ Конюхова. – Есть аппарат «FotoFinder». Если на коже пациента есть большое количество пигментных новообразований, а такое случается часто, аппарат «считывает» эти новообразования и определяет, какие из них представляют опасность.

Все данные, полученные аппаратом «FotoFinder», сохраняются. Если пациент придёт в центр спустя какое-то время, будет ясна динамика, аппарат подскажет, какие произошли изменения и чему уделить большее внимание.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ В ЦАОП

Сначала пациент должен записаться на приём в первичный онкологический кабинет либо к своему участковому терапевту. Если врач заподозрит вероятность онкологии, он выдаст ему направление на приём в ЦАОП.

С этим направлением нужно обратиться в Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Там пациента отправят на первичный приём врача-онколога, который (при необходимости) направит на дальнейшее обследование.