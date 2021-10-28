Ноябрь в Твери начнётся с холода, а октябрь простится теплом

Последние октябрьские выходные нас порадуют! Фото: Виктория ТУШКОВА

Скоро природа окончательно увянет, перейдя в экономичный зимний режим: к нам спешит ноябрь-листогной, как называли предпоследний месяц года в народе. Но перед этим мы успеем порадоваться последним октябрьским выходным.

- Хорошие новости: регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона, это очень удачное расположение, - обнадёживает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу и воскресенье малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, не сильный, атмосферное давление в норме: 756 миллиметров ртутного столба.

Суббота будет тёплой, днём +12. С воскресенья до вторника чуть прохладнее: +9. Ночами возможно от 3 до 7 градусов тепла. Нерабочие дни начнутся при отличной погоде!

Но ноябрь всё-таки «зиме родной батюшка». Во вторник ночная температура понизится до нуля. К Твери спешит очередной атмосферный фронт. Возможно, уже 2 ноября после обеда первые капли холодного дождя разгонят нас по домам. Наслаждайтесь же последним погожим приветом октября и будьте здоровы!

Кстати, октябрь в этом году прошёл вполне в рамках климатической нормы.

- Погода показывала скачки. Это, как мы знаем, сигнализирует о необратимых климатических изменениях, - говорит Наталья Сердитова. - Но в среднем октябрь был вполне нормальным, разве что осадков выпало чуть меньше обычного.

Впереди нас ждут зябкие времена. Среднемесячная температура ноября всего -1,1 градуса. Подарков от этого месяца ждать не стоит: даже самый тёплый ноябрь, который случился в 1996 году, был нежарким: +3,4 градуса. А вот самый холодный за историю наблюдений ноябрь 1998 года показал среднемесячную температуру в -9,3 градуса. Время готовить тёплые шапки, варежки и ждать первого снега.

И не забывайте: в нерабочую неделю стоит делать поменьше вылазок в люди. Эпидемическая обстановка серьёзная, и заболеть промозглым ноябрём - плохая идея. Вместо походов в гости или ресторан лучше подышите свежим воздухом в парке, пока погода позволяет. Хорошего всем отдыха!