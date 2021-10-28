Опубликовано Постановление губернатора о дополнительных мерах по обеспечению использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в целях противодействия распространению на территории Тверской области от 27 октября 2021: официальный текст

В Тверской области ужесточают антиковидные меры. Фото: Виктория ТУШКОВА

Постановление губернатора Тверской области от 27 октября 2021 года № 65-пг "О дополнительных мерах по обеспечению использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в целях противодействия распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" постановляю:

1. Обязать:

1) граждан, находящихся на территории Тверской области, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - инфекция) (гигиенические, защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания) при нахождении в общественном транспорте, в том числе осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковом такси, железнодорожном транспорте, на железнодорожных вокзалах, станциях, автовокзалах, автостанциях, пассажирских платформах, надземных и в подземных переходах через железнодорожные пути, в административно-деловых центрах, торговых центрах (комплексах), объектах розничной торговли, организациях культуры, зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, зданиях (помещениях), в которых осуществляют свою деятельность мировые судьи Тверской области;

2) организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Тверской области, обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания);

3) водителей общественного транспорта, в том числе осуществляющего перевозку пассажиров и багажа по заказу, легкового такси, работников железнодорожных вокзалов, станций, автовокзалов, автостанций, административно-деловых центров, торговых центров (комплексов), объектов розничной торговли, организаций культуры, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, аппаратов мировых судей Тверской области использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенические, защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания) и дезинфицирующие средства для обработки рук, соответствующие режиму инфекции, во время нахождения в соответствующих транспортных средствах, зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, объектах.

2. Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций совместно с Министерством промышленности и торговли Тверской области и Министерством транспорта Тверской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (по согласованию) организовывать контроль за соблюдением требований настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя

Полный текст постановления о введении системы QR-кодов на территории Тверской области читайте здесь.

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