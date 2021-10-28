Коронавирус в Твери, последние новости на 28 октября 2021: в регионе официально заработала система QR-кодов и запреты на массовые мероприятия в период ноябрьских каникул

Система QR-кодов официально заработала на территории Тверской области. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 101 случай заражения (+389 за сутки).

Выздоровели 62782пациента (+508 иза сутки).

На карантине - 9816 человек (-15 ).

Умерли 1814 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 871 случай заболевания. 152 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5731 (+30),

Ржев - 4185 (+22),

Калининский район - 3426 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3256 (+9),

Кимры - 2406 (+4),

Торжок - 2406 (+11).

Графика: Яндекс

В Тверской области теперь уже официально заработала система QR-кодов. Заработала с 28 октября 2021, не с 25-го, как ранее анонсировалось властями. Постановление за подписью губернатора было опубликовано поздним вечером 27 октября.

Почему подписание постановление затянулось, не сообщается, видимо, шло согласование юридических формальностей и изучался опыт других регионов. Но это лишь предположения. В документе прописано, как и в какие сроки будет работать система QR-кодов на территории региона.

В постановлении, в частности, говориться, что «в период с 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года включительно на территории Тверской области посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них) торгово-развлекательных центров, торговых центров (комплексов), расположенных на площади более 1000 кв. м на территории городского округа город Тверь либо более 800 кв. м на территориях иных муниципальных образований Тверской области, допускается при наличии у таких граждан QR-кода».

Если же у человека медотвод от прививки, то вместо QR-кода он обязан предъявить на входе «медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против инфекции, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, одновременно с отрицательным результатом лабораторного исследования на наличие возбудителя инфекции, полученным методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до его предъявления (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации против инфекции)». Прописаны ответственность и порядок работы организаций, которые обязаны эти коды у граждан проверять.

Система QR-кодов будет действовать на территории Твери и региона по 31 октября 2021 года включительно. То есть всего 4 дня. Почему так мало и будет ли потом пролонгациях - пока неизвестно.

Документ также прописывает ряд запретов в период предстоящих ноябрьских каникул:

С 28 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года включительно на территории Тверской области запрещено:

1) проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в период с 23 часов до 6 часов;

2) осуществление деятельности предприятий общественного питания (предприятий питания) в период с 23 часов до 6 часов, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания.

Полный текст постановления читайте здесь.

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