Нерабочая неделя в Тверской области: Как будет работать транспорт, больницы, почта и другие учреждения, когда выплатят пенсии и пособия

В ноябрьскую нерабочую неделю многие организации в Тверской области закроются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлена нерабочей по всей стране, в том числе и в Тверской области, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Цель внезапных выходных – сбить темпы распространения инфекции. А значит, лучше посидеть дома и сократить контакты с людьми. Тем не менее, если у вас появятся неотложные дела, необходимо знать, как будут работать различные организации.

«КП»-Тверь» публикует информацию о графике работы городского транспорта, медицинских учреждений и других организаций, а также о сроках доставки пенсий и соцвыплат в нерабочие дни (информация обновляется).

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Правительством РФ утверждён график работы для подведомственных федеральным органам власти медучреждений. Больницы, оказывающие круглосуточную и специализированную медицинскую помощь (в том числе – больным с коронавирусом), должны сохранить график работы.

Медучреждения обязаны оказывать экстренную и неотложную помощь всем нуждающимся в ней пациентам. Пускать на территорию больниц и поликлиник остальных пациентов будут при предъявлении QR-кода вакцинированного (переболевшего) или документа, его заменяющего (свежий отрицательный ПЦР-тест или справка о медотводе от вакцинации). Детям вся медицинская помощь, согласно решению правительства, будет оказываться в обычном порядке.

Из федеральных медучреждений в Тверской области только медуниверситет и его клиника и поликлиника.

Остальные больницы и поликлиники находятся в ведении регионального Минздрава. Регионы могут внести свои коррективы в график работы больниц и поликлиник (например, исключить приём плановых пациентов в нерабочие дни). Возможно, региональный Минздрав примет за основу вышеописанные рекомендации. На момент публикации данного материала, официальные решения озвучены не были. «КП»-Тверь» обновит информацию, как только региональная власть определится с графиком работы подведомственных ему медицинских учреждений в выходные дни.

Можно лишь добавить, что на горячей линии областного Минздрава (122) нам сообщили, что пункты вакцинации и ЦАПы (центры амбулаторной помощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию) должны работать в обычном режиме.

ТРАНСПОРТ

«КП»-Тверь» направила запрос о графике работы автобусов в «Транспорт Верхневолжья». Информацию компания-оператор обещала предоставить в течение дня 27 октября. Как только график появится в нашем распоряжении, мы сразу опубликуем его здесь.

ПОЧТА

С 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября станет выходным днём для всех почтовых отделений, а 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.

ПЕНСИИ И ВЫПЛАТЫ

Тверским отделением Пенсионного фонда и «Почтой России»» согласован особый график доставки пенсий и других социальных выплат.

В городских отделениях почтовой связи пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

3 ноября – за 3 и 4 ноября.

В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктов с режимом работы «понедельник, среда, пятница» пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

3 ноября – за 3 и 4 ноября;

5 ноября – за 5, 6 и 7 ноября.

В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктов с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

2 ноября – за 3, 4 и 5 ноября;

6 ноября - за 6, 7 и 8 ноября.

В банки пенсии и другие социальные выплаты будут перечислены 11 и 19 ноября.

НОТАРИУСЫ

В нерабочие дни в Твери и области будут работать дежурные нотариальные конторы. Их список должен появиться на сайте Тверской нотариальной палаты в ближайшее время. Телефон региональной нотариальной палаты: 8 (4822) 34-27-62.

МРЭО ГИБДД

Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции Тверской области в нерабочие закрывать не будут. Отделения МРЭО в Твери и районах области работают по следующему расписанию: вторник - с 08:00 до 20:00, среда - с 08:00 до 17:00, четверг - с 08:00 до 14:00, пятница - с 08:00 до 17:00, суббота - с 08:00 до 15:00. Не забывайте, что 4 ноября (четверг) – государственный выходной. Записаться на приём в МРЭО можно через сайт госуслуг.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Согласно решению Правительства РФ все федеральные учреждения культуры кроме театров и музеев в нерабочую неделю будут закрыты. Театры и музеи должны работать при условии соблюдения противоэпидемических норм (маски, социальная дистанция) и заполняемости в 50%.

Что касается региональных культурных учреждений, пока ясности нет – тверские библиотеки, театры, выставочные залы и музеи ждут распоряжений областного Минкульта. «КП»-Тверь» обновит информацию, как только она появится.

На настоящий момент известно лишь, что Дворцовый сад Тверского императорского дворца временно закрывается для посещения с 1 ноября – об этом объявила Тверская областная картинная галерея.

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

С 1 ноября по 7 ноября 2021 года судом будут рассматриваться категории дел безотлагательного характера.

В суде приостановлен личный прием граждан, не являющихся участниками судебных процессов. Участники процессов допускаются в суд только в масках и перчатках. Подать обращения можно по электронной почте или через обращения на сайте Тверского областного суда. Телефоны суда: 8 (4822) 41-59-08, 41-59-12, 41-59-13.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

С 1 по 3 ноября 2021 года лица, не являющиеся сотрудниками суда, в здание суда допускаться не будут (4 ноября - выходной). Ознакомление с материалами судебных дел будет проводиться в электронном виде.

Рассмотрению в эти дни подлежат дела, не требующие присутствия в суде сторон. Справочно-информационная служба суда – 8 (4822) 39-02-76.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

С 1 по 3 ноября в налоговых инспекциях приостановлен личный прием граждан. Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях или направить по почте. На конвертах следует указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Кроме того, через личный кабинет на сайте ведомства, можно заплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налоговых вычетов, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Приёмная УФНС по Тверской области: 8 (4822) 50-67-01. Контакт-центр: 8-800-222-22-22.