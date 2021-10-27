«Чтобы люди задумались»: Зачем и во сколько обошлись зоозащитникам Твери социальные билборды об обездоленных собаках и кошках

В столице региона на билбордах впервые появилась зоозащитная социальная реклама. Фото: VK/Юлия Островская/коллаж

В Твери и в паре мест пригорода теперь можно встретить необычные для нашего региона билборды. На рекламных щитах размещены фотографии кошек и собак с призывами к людям ответственнее относиться к братьям нашим меньшим, помнить о важности стерилизации, о том, что четырёхлапые друзья человека - это не вещи, которые можно без сожаления выкинуть на помойку… Немало представителей вида хомо сапиенс, к сожалению, забывают или вообще не задумываются об этом...

Всего вывешено восемь баннеров с соцрекламой. Такого в нашем регионе еще не было, это впервые.

Один из билбордов. Фото: Фото: VK/Юлия Островская

«Кроме тебя мне никто не поможет», - взывает к людям с одного билборда собака по кличке Герда. Ее с щенками хозяин бросил без еды и воды в огороде… Если бы не зоозащитники, Герда и все ее щенки погибли бы. Сейчас у них все благополучно.

Другая собака, Зена, с баннера напоминает людям, что животные - это, в первую очередь, ответственность. Зену нашли щенком вместе с её сестрой в поле. Их маму сбила машина... Зена, которая превратилась, в статную красивую собаку, ещё не обрела хозяина и свой дом. Она находится на передержке (если вам нужен друг и вы готовы взять на себя ответственность, свяжитесь с куратором Зены: 8-910-530-84-03).

Билборд с Зеной. VK/Инициативная группа по защите животных

Акцию проводит тверская «Инициативная группа по защите животных».

«КП»-Тверь» взяла комментарий у одного из идеологов и участников зоозащитной общественной организации - Юлии Островской.

Она пояснила, что баннеры провисят как минимум до конца ноября.

Уточнила, что на плакатах изображены исключительно реальные животные, которых спасали, которым помогали волонтёры группы. Некоторые кошки и собаки всё ещё ищут свой дом.

Конечно же, мы поинтересовались, как зоозащитникам удалось реализовать акцию, ведь разместить билборды - дело весьма затратное.

- Если честно, рекламное агентство, к которому обратился руководитель инициативной группы Николай Морозов, бесплатно предоставило нам свои рекламные площади, - ответила Юлия. - Не знаю, о какой сумме идёт речь, но знаю, что стоит это очень дорого. Мы - наша группа зоозащитников - никогда не смогли бы за свой счёт разместить эти баннеры. Однако мы на свои личные деньги разработали дизайн и распечатали эти плакаты. Остальное взяло на себя рекламное агентство.

Неминуемо возник еще вопрос:

- На разработку дизайна и распечатку плакатов тоже наверняка немало денег потрачено, а не лучше ли было пустить их на корм и другие виды помощи бездомным животным?

- Мы, зоозащитники, образно говоря, «бьём по хвостам». Спасаем, стерилизуем, пристраиваем, находим новых хозяев, новый дом для собак и кошек. Но это всё работа со следствием. Причина же по большей части всегда кроется в безответственном отношении к животным. Люди зачастую не видят ничего предосудительного в том, чтобы выбросить на улицу животных при каких-то обстоятельствах, выбросить на улицу их нестерилизованных щенков, - пояснила Юля Островская. - Многие люди не понимают важности стерилизации животных… Не задумываются о последствиях, ведут себя безответственно. Социальная реклама помогает повлиять на причину. Это обращение к людям, чтобы они стерилизовали своих питомцев, следили за ними. Если решились взять собаку или кошку, то взяли бы из приюта или у волонтёров. Нам бы очень хотелось, чтобы люди, увидев наш баннер, задумались, стали вести себя ответственнее по отношению к братьям нашим меньшим. Стерилизовали животных, не выкидывали на помойку и не топили котят, взяли бездомное животное из приюта и заботились о нём. Вот для этого мы стараемся всё делать.

Действительно, над этим стоит задуматься.

Меж тем, напомним, что в регионе областные власти собираются открыть четыре приюта и внедрить современную систему обращения с бездомными животными.

В том числе будет задействован построенный в Твери приют.