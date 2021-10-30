Коронавирус в Твери, последние новости на 30 октября 2021: проверки в торговых центрах и полковник полиции, который вовсе не бездельник

Проверки в ТЦ и резонансное дело полковника тверской полиции. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 892 случая заражения (+396 за сутки).

Выздоровели 63115 пациентов (+326 за сутки).

На карантине - 10948 человек (+62 ).

Умерли 1829 человек (+8 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 26 137 случаев заболевания. 130 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5809 (+69),

Ржев - 4229 (+24),

Калининский район - 3465 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3278 (+11),

Кимры - 2409 (+1),

Торжок - 2449 (+18).

Графика: Яндекс

С 28 по 31 октября губернаторским постановлением вход в торговые центры Твери и области стал возможен только по QR-кодам вакцинированного или переболевшего коронавирусом (вместо QR-кода можно предъявить сертификат вакцинации или официальную справку о медотводе).

Ситуация, естественно, антипрививочников не порадовала, тем не менее норму закона нужно соблюдать. Как это происходит на практике, показал рейд по соблюдению санитарно-эпидемических мер, состоявшийся 29 октября в одном из торговых центров Твери. Приняла в нём участие и «КП»-Тверь».

Строгий кордон из проверяющих коды на входе, недовольные редкие посетители и предприниматели, которые собираются чуть ли не бастовать в случае пролонгации постановления - ведь это верная смерть их бизнесу. Будет ли пролонгация постановления - увидим уже на днях.

Репортаж о рейде в Твери читайте здесь. Тем временем:

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск начальника Управления МВД России по городу Твери, полковника полиции Евгения Дворянова о защите чести и достоинства. Как сообщила СМИ объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, соцсеть «ВКонтакте» обязана удалить пост, в котором полковника назвали «бездельником».

Напомним, история эта произошла в январе 2021 года, но огласку получила позже, летом. Евгений Дворянов следил за порядком на митинге в областной столице. В одной из популярных VK-групп был размещён пост о происходящем. В комментариях к этому посту полковника назвали «бездельником» и сравнили с «попрошайкой». Комментарий набрал более 80 лайков и был просмотрен восемью тысячами человек.

Полковник обратился с иском в суд, потребовав опровергнуть порочащий его честь и достоинство комментарий и выплатить символическую сумму - 300 рублей. Суд полковник выиграл, теперь соцсеть заплатит полковнику символические 300 рублей и обязана удалить нелицеприятный комментарий о нем.

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