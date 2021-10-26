Детский омбудсмен рассказала, сколько уроков в день должно быть на самом деле у школьников Твери

Чтобы ученье не перестало быть светом, не требуйте от ребёнка невозможного. Фото: Олег УКЛАДОВ

На своей страничке в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина призвала родителей тверских школьников не давить на них ради учебных достижений.

«ЕГЭ не центр жизни вашего ребёнка. И учителям, и родителям стоит выбрать иную тактику поведения, настраивающую ребёнка на спокойное обучение и спокойный выбор дальнейшей профессии. Сколько драматических и даже трагических событий можно избежать в этом случае», - отмечает детский омбудсмен.

Лариса Мосолыгина также ответила на вопрос, который родители школьников задают очень часто: сколько уроков в день должно быть у ребёнка в школе. «Ну ненормально же восьмым уроком сидеть готовиться к ОГЭ», - возмущается в комментариях мама девятиклассника, и с ней согласны многие родители, считающие, что детей в школах перегружают.

Детский омбудсмен ссылается на законодательные нормы по количеству учебных часов, которые закреплены в системе государственных нормативных актов СанПИН. Согласно последней редакции документа (принятой Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28), максимальное количество уроков в рамках дневной образовательной нагрузки установлено следующее:

- для учеников 1-х классов - четыре урока в день (если в расписание включено два урока физкультуры в неделю) или четыре урока в день, за исключением одного дня с пятью уроками (если в расписании значится три урока физкультуры в неделю);

- для учеников 2 - 4-х классов - аналогичный подход, только на один урок больше (пять уроков в день либо пять уроков в день, за исключением одного дня с шестью уроками, если есть дополнительная физкультура);

- для учеников 5 - 6-х классов - максимум шесть занятий в день;

- для учеников 7 - 11-х классов - максимум семь уроков в день.

Отметим, это предельные нормы, и они не всегда должны быть ежедневными. Тот же СанПИН говорит, что предельная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе должна быть следующей:

- для первоклассников - до 21 часа;

- для учеников 2 - 4-х классов - до 23 часов;

- для 5-х классов - до 29 часов;

- для 6-х классов - до 30 часов;

- для 7-х классов - до 32 часов;

- для 8 - 9-х классов - до 33 часов;

- для 10 - 11-х классов - до 34 часов.

Речь во всех случаях идёт об академических часах, то есть под часом понимается продолжительность стандартного урока.

При шестидневной учебной неделе учебная нагрузка должна быть такова:

- для 2 - 4-х классов - до 26 часов;

- для 5-х классов - до 32 часов;

- для 6-х классов - до 33 часов;

- для 7-х классов - до 35 часов;

- для 8 - 9-х классов - до 36 часов;

- для 10 - 11-х классов - до 37 часов.

Для первоклассников соответствующего показателя нет, поскольку для них не предусмотрена возможность организации шестидневной учебной недели.

Если сопоставить количество уроков для каждого класса с максимальным количеством учебных часов в неделю, получится, что, например, шестиклассник на пятидневке может иметь ежедневно по шесть уроков (6 уроков х 5 дней = 30 учебных часов), а пятиклассник - нет (так как ему при предельных шести уроках в день поставлена нагрузка в 29 часов в неделю).

Исходя из этих норм, вы сами можете посчитать, нарушается ли учебное расписание в вашем конкретном случае.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Горячая линия Министерства образования Тверской области по вопросам организации образовательного процесса: +7 (4822) 34-21-19, 35-96-01.

Горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.

Управление образования администрации города Твери: +7 (4822) 36-10-64.

КСТАТИ

Как организован учебный процесс в школах за рубежом

В американских школах ученики в среднем находятся по шесть часов в день. Расписание каникулярных дней везде разное - его определяет каждый штат, а иногда и отдельные школы. Но в общем, выходных у американских школьников чуть больше, чем учебных дней: 185 против 180. У российских школьников, которые учатся на пятидневке, учебных дней в году около 175.

В Японии, считающейся мировым лидером по школьной успеваемости, учебный день длится в среднем 10 часов, правда с обязательным часовым перерывом. Восток отличается особой требовательностью к детскому образованию. Большая часть свободного времени маленьких японцев, а также китайцев, должна посвящаться самостоятельным занятиям, каникулы обычно короткие, а учиться начинают ещё в детском саду. Именно там будущие школьники получают, например, первые знания по арифметике.

В школах Германии учебный день длится около пяти часов. Интересно, что маленьким немцам (с 1 по 2-й класс) не ставят оценок, считая, что это может лишь навредить детской психике и желанию получать знания. Учатся германские школьники короткими периодами по 3-5 недель, разделяемыми небольшими каникулами.

В Великобритании учебный день укладывается в среднем в пять с половиной часов. Но школы могут увеличивать нагрузку. В Соединённом Королевстве также распространены школьные пансионы, где ребята находятся в течение всей учебной недели.