Досуг в Твери с 27 октября по 3 ноября: Музыкальная осень, короткометражное кино и три эпохи гения

Залы ждут публику. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Pink Floyd и «Русская игра»

В Тверской филармонии завершается ежегодный многодневный фестиваль «Музыкальная осень в Твери».

27 октября в 18:30 филармония приглашает на выступление талантливого виолончелиста Дениса Шаповалова. Он сыграет, представьте себе, песни гигантов психоделики и рока — супер-группы Pink Floyd.

Поможет Денису наш губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Музыку Pink Floyd Денис Шаповалов исполняет в уникальной аранжировке для солирующей электро-виолончели и камерного оркестра в сопровождении видео-ряда.

Стоимость билетов: от 1000 до 1300 рублей.

29 октября в 18:30 фестиваль завершится выступлением Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Виртуозы-народники представят тверской публике музыкальную программу «Русская игра».

Музыканты знаменитого оркестра сыграют на свирелях, гуслях, балалайках, гармонях и других старинных инструментах произведения Н. Римского-Корсакова, В. Калинникова, Н. Будашкина, Н. Сныгина, В. Гридина, И. Красильникова, Дж. Ласта, А. Пьяццоллы, русские народные песни.

Стоимость билетов: от 600 до 800 рублей.

Однако с завершением фестиваля музыкальная осень в филармонии не заканчивается. 31 октября в 18:30 публике представят программу на День народного единства - «Возьмемся за руки, друзья».

На сцене выступят заслуженные артисты России Виктор Сухов, Татьяна Скворцова, Ирина Гефеле, лауреаты международных конкурсов Ксения Позднева, Илья Шкадин, солист ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова Виталий Федоров (г. Москва), участница проекта «Голос. Дети» Полина Дмитренко, квинтет «No Indifference», Мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ».

Стоимость билетов: 500 рублей.

Возрастные ограничения: 6+

КИНОПОКАЗЫ

Короткий метр со всего мира

В центре современной культуры «Рельсы» в Твери с 29 октября по 6 ноября пройдет фестиваль короткометражного кино «shnit Worldwide Shortfilmfestival».

Каждый отобранный в программу короткий фильм напоминает о многообразии окружающего мира.

В рамках фестиваля запланировано несколько дней увлекательных кинопоказов. Первые три состоятся 29, 30 октября (начало в 19:00 и 18:00) и 3 ноября (начало в 19:00).

Стоимость посещения одной из трёх программ из нескольких фильмов – 300 рублей.

Заказать билет можно заранее — на сайте центра.

Возрастные ограничения: 18+

ВЫСТАВКИ

Графика Шагала

В Тверском музейно-выставочном центре (в то время как в большом зале продолжается выставка потрясающего художника Воеводиной) в малом зале открылась экспозиция «Три эпохи Марка Шагала»: Литография. Офорт».

Шагал — один из признанных гениев мировой живописи всех времен и народов. Еа этой выставке представлена ретроспектива творчества художника как графика. Тут и его иллюстрации к «Мёртвым душам Гоголя, и к Библии, и к творчеству Андре Мальро.

Возрастные ограничения: 12+

Цена билетов: 250-350 рублей.