Досуг в Твери с 27 октября по 3 ноября: Музыкальная осень, короткометражное кино и три эпохи гения

Залы ждут публику. Фото: Тверская филармония
Pink Floyd и «Русская игра»
В Тверской филармонии завершается ежегодный многодневный фестиваль «Музыкальная осень в Твери».
27 октября в 18:30 филармония приглашает на выступление талантливого виолончелиста Дениса Шаповалова. Он сыграет, представьте себе, песни гигантов психоделики и рока — супер-группы Pink Floyd.
Поможет Денису наш губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».
Музыку Pink Floyd Денис Шаповалов исполняет в уникальной аранжировке для солирующей электро-виолончели и камерного оркестра в сопровождении видео-ряда.
Стоимость билетов: от 1000 до 1300 рублей.
29 октября в 18:30 фестиваль завершится выступлением Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Виртуозы-народники представят тверской публике музыкальную программу «Русская игра».
Музыканты знаменитого оркестра сыграют на свирелях, гуслях, балалайках, гармонях и других старинных инструментах произведения Н. Римского-Корсакова, В. Калинникова, Н. Будашкина, Н. Сныгина, В. Гридина, И. Красильникова, Дж. Ласта, А. Пьяццоллы, русские народные песни.
Стоимость билетов: от 600 до 800 рублей.
Однако с завершением фестиваля музыкальная осень в филармонии не заканчивается. 31 октября в 18:30 публике представят программу на День народного единства - «Возьмемся за руки, друзья».
На сцене выступят заслуженные артисты России Виктор Сухов, Татьяна Скворцова, Ирина Гефеле, лауреаты международных конкурсов Ксения Позднева, Илья Шкадин, солист ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова Виталий Федоров (г. Москва), участница проекта «Голос. Дети» Полина Дмитренко, квинтет «No Indifference», Мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ».
Стоимость билетов: 500 рублей.
Возрастные ограничения: 6+
Короткий метр со всего мира
В центре современной культуры «Рельсы» в Твери с 29 октября по 6 ноября пройдет фестиваль короткометражного кино «shnit Worldwide Shortfilmfestival».
Каждый отобранный в программу короткий фильм напоминает о многообразии окружающего мира.
В рамках фестиваля запланировано несколько дней увлекательных кинопоказов. Первые три состоятся 29, 30 октября (начало в 19:00 и 18:00) и 3 ноября (начало в 19:00).
Стоимость посещения одной из трёх программ из нескольких фильмов – 300 рублей.
Заказать билет можно заранее — на сайте центра.
Возрастные ограничения: 18+
Графика Шагала
В Тверском музейно-выставочном центре (в то время как в большом зале продолжается выставка потрясающего художника Воеводиной) в малом зале открылась экспозиция «Три эпохи Марка Шагала»: Литография. Офорт».
Шагал — один из признанных гениев мировой живописи всех времен и народов. Еа этой выставке представлена ретроспектива творчества художника как графика. Тут и его иллюстрации к «Мёртвым душам Гоголя, и к Библии, и к творчеству Андре Мальро.
Возрастные ограничения: 12+
Цена билетов: 250-350 рублей.