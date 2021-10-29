Коронавирус в Твери, последние новости на 29 октября 2021: qr-коды, набор контролёров и полупустые гиперы

Проверка qr-кодов на входе и пустые кассы гипермаркета. Фото: VK/Я живу в Твери Фото: Александр ЖМУЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 496 случаев заражения (+395 за сутки).

Выздоровели 62789 пациентов (+7 за сутки).

На карантине - 10886 человек (+381 ).

Умерли 1821 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 26 007 случай заболевания. 136 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5769 (+38),

Ржев - 4205 (+20),

Калининский район - 3455 (+29),

Вышневолоцкий городской округ - 3267 (+11),

Кимры - 2408 (+2),

Торжок - 2431 (+25).

Графика: Яндекс

Главной новостью дня минувшего стало введение системы QR-кодов в регионе. Действовать эта система будет всего четыре дня: с 28 октября по 31 октября. Так прописано в постановлении за подписью губернатора региона.

Однако, сам факт ограничения входа в торговые центры вызвал живое обсуждение в тверских соцсетях. Пользователи выкладывали фото пустых торговых залов гипермаркетов и торговых центров. Живо обсуждали произошедшее.

Руководство некоторых торговых центров, меж тем, объявило о новых вакансиях - идёт набор контролёров на вход для проверки qr-кодов. Будет ли пролонгация постановления? Представители крупной тверской розницы надеются, что нет. В разговоре с «КП»-Тверь» некоторые собеседники из числа руководителей тверских гиперов заметили, что бизнес с введением системы кодов несёт миллионные убытки и если будет пролонгация - придётся просто закрываться.

А вот на запрет массовых мероприятий и запрет на работу ночного общепита, что так же регламентировано постановлением, на тверских пользователей соцсетей впечатления не произвёл. Это никак не обсуждалось и не комментировалось.

Да и к рекомендации властей: пожилым непривитым людям оставаться дома и без особой надобности на улицу не выходить - тверичане отнеслись с пониманием.

Полный текст постановления о введении системы QR-кодов на территории Тверской области читайте здесь.

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