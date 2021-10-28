Инфаркт, энцефалит, потеря обоняния и депрессия: Неврологические нарушения после ковида поддаются лечению, но прогноз индивидуален

Доктор Досужева работает в «красной зоне» госпиталя каждый день. Фото: ПТО, из личного архива Екатерины Досужевой

Екатерина Досужева - заведующая неврологическим отделением инфекционного госпиталя горбольницы № 6 Твери. В ее отделение на 50 коек в последнее время ежедневно поступают больные с постковидными осложнениями. В своём плотном графике доктор нашла небольшое окно, чтобы ответить на вопросы «КП»-Тверь».

- Тяжелое течение коронавируса может привести к инсульту и энцефалиту, об этом сейчас много говорят. Это правда? Каким образом? Как их дифференцировать от обычных нековидных заболеваний? Из чего делается вывод, что ковид спровоцировал инсульт?

- Дело в том, что сам механизм течения коронавирусной инфекции приводит к тромбообразованию. Это заболевание, при котором поражается микроциркуляция, а именно - эндотелий сосудов, в ходе чего повышается риск тромбозов различной локализации. Это и тромбозы вен нижних конечностей, откуда эмболические осложнения, и тромботические осложнения головного мозга. Поэтому, да, можно сказать, что одним из осложнений течения коронавирусной инфекции является развитие инсульта.

Также при тяжелом течении коронавирусной инфекции нарушается система коагуляции, и здесь могут быть как кровоизлияния, так и ишемические инсульты. Дифференцировать их от обычных достаточно проблематично, потому что клинически они выглядят в принципе идентично. Маркёром дифференциальной диагностики именно коронавирусного поражения нервной системы является наличие у пациента коронавирусной инфекции. К сожалению, инсульты являются частым осложнением данного заболевания. В нашем отделении постоянно находятся с инсультами порядка 30 пациентов, причём разных возрастов. В отношении ковидных энцефалитов (воспаление головного мозга. - Ред.) можно сказать, что это не самое частое осложнение, их меньше, чем инсультов. В ходе нашей работы мы убедились: вакцинированные пациенты (в срок 6 месяцев) и ревакцинированные вовремя переносят инфекцию легче и имеют меньше последствий.

- Говорят, из-за ковида у пациентов иногда наблюдаются слуховые галлюцинации, паралич и даже рвота, вызванная поражением центральной нервной системы. Так ли это?

- Различные виды галлюцинаций, рвота, психомоторное возбуждение - все это симптомы поражения нервной системы. Чем это обусловлено? Согласно последним данным, у коронавируса есть нейротропный путь распространения. Он поражает нервную систему. Если раньше, к примеру, потеря обоняния рассматривалась как отёк слизистой, то теперь рассматривается по-другому. Через обонятельные луковицы, по нервным волокнам вирус поражает нервную систему.

Поражение нервной системы может возникать и в ходе гипоксии. Это происходит при неадекватной работе легких. Головной мозг не очень устойчив к гипоксии. Поэтому данные поражения нервной системы могут быть как из-за непосредственного влияния коронавируса на клетки мозга, так и из-за гипоксии.

- Легкое течение заболевания приводит к потере обоняния и вкуса, головной боли и усталости. Многие переболевшие, кстати, как ни странно, панически реагируют на потерю обоняния. Хотя это и не инсульт, конечно. Как помочь этим людям?

- В отношении утраты обоняния при легкой форме: к сожалению, стопроцентных ответов на вопрос, как его восстановить быстро, нет. Лечение индивидуально у отоларинголога и невролога. Чаще всего обоняние восстанавливается самостоятельно. Проходит от нескольких дней до года. Это не фатально, не стоит на этом акцентироваться.

- Как справиться с неврологическими последствиями ковида? Как себе помочь?

- Нет никаких чудесных таблеток, которые снимут постковидный синдром. Есть общие рекомендации. Режим труда и отдыха, сна и бодрствования. Свежий воздух. Те вещи, которые помогут прийти в норму. Если плохо себя чувствуете и это состояние не проходит - только индивидуальная консультация со специалистом.

- Многие жалуются на ухудшение памяти после ковида. Есть ли шанс восстановить память и способность к концентрации? Помогут ли какие-то упражнения, которые можно делать самому?

- Есть программы по тренировке. В любом случае это хорошо и лишним не будет. Но самостоятельно делать выводы о снижении памяти пациентам я бы не советовала. Если замечаете, что все забываете или из памяти выпадают какие-то события из жизни, то, безусловно, нужно обращаться к специалисту и проводить диагностику. После ковида длительный процесс восстановления: до года. Как быстро и насколько качественно восстановится организм - вопрос индивидуальный.

- Многие жалуются на постковидную депрессию. Куда обращаться, чтобы себе помочь? В психдиспансер - боязно, вдруг поставят на учёт?

- Постковидная депрессия - это не тот случай, когда ставят на учёт в диспансере, и человек будет иметь проблемы с получением водительских прав и прочее. Поэтому можете получить консультацию как в психоневрологическом диспансере, так и у частных специалистов.

- Если человек отмечает у себя после ковида долгоиграющие нарушения (пробелы в памяти, невозможность сконцентрироваться, забывает обычные слова, хуже играет на фортепиано и так далее), может ли это сигнализировать о каких-то серьёзных, фатальных нарушениях?

- Мы не имеем достаточного опыта клинических исследований, чтобы говорить о фатальных последствиях. Есть исследования, которые говорят, что перенесённая тяжёлая инфекция может быть пусковым механизмом для развития заболеваний. Но это у людей с предрасположенностью к этим заболеваниям. Реабилитационный прогноз индивидуален. Но мы, безусловно, не можем говорить, что у всех перенесших ковид всё фатально.

Говорить о том, что нельзя скорректировать нарушения, возникшие после ковида, неверно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.