В Твери прошёл Совет Золотой книги

Совет Золотой книги Твери. Фото: ТГД

Имена летчиков Арсения Степанова и Евгения Пичугина и благотворителей Василия Аваева и Елизаветы Аваевой предложено занести в Золотую книгу Твери. Кандидатов на внесение на страницы фолианта обсудили представители общественности в стенах Тверской городской Думы.

Решение, чье имя будет занесено в Золотую книгу, принимают депутаты Тверской городской Думы. Однако предварительно кандидатуры обсуждают на Совете Золотой книги, куда входят представители общественности. В текущем году для внесения предложено четыре имени – герои-летчики и известные меценаты.

С предложением вписать на страницы Золотой книги Твери имена государственного служащего и общественного деятеля Василия Петровича Аваева и жены его брата Елизаветы Аваевой выступил Благотворительный фонд «ИКСО» под председательством Каринэ Конюховой.

Василий Петрович Аваев был одним из первых и самых почитаемых благотворителей Тверской губернии конца 19в. Будучи гласным, или депутатом, Тверской городской Думы, он начинает благотворительную деятельность. На свои собственные средства строит в городе первую бесплатную больницу для «неимущих граждан Твери православного вероисповедания», а в дальнейшем выделяет дополнительные деньги на ее содержание. Тогда в больнице велся ежедневный прием больных, бесплатно отпускались лекарства, имелся стационар на 24 мужских и женских койки. И сегодня в этом здании располагается одно из крупнейших медицинских учреждений, которое носит имя мецената - Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.

Организацией больницы Василий Петрович Аваев не ограничился. По завещанию он обязал открыть особое отделение его имени при приюте для детей неимущих граждан и круглых сирот, оказать помощь священнослужителям, выделить средства на устройство здания городской богадельни и содержание при публичной библиотеке бесплатного читального зала. После его смерти дело продолжила жена родного брата – Елизавета Ивановна Аваева. Она оказала помощь в строительстве домовой церкви при Аваевской больнице.

- Это люди эпохи. Их имена поистине достойны быть на страницах Золотой книги. Василий Петрович Аваев и Елизавета Ивановна Аваева были людьми состоявшимися, имели достаточно регалий, в том числе были потомственными Почетными гражданами, общественными деятелями, купцами первой гильдии, тем не менее, не ограничились своими собственными интересами. Они проявили огромную заботу о бедных людях, о священниках, о детях. Их проекты были фундаментальны и прогрессивны. А их наследие живет до сих пор. Я считаю, что это истинный пример жертвенности, который является таковым и сегодня, - рассказала председатель Благотворительного фонда «ИКСО» Каринэ Конюхова.

С предложением внести на страницы Золотой книги имена героических летчиков - Арсения Степанова и Евгения Пичугина - выступил Тверской городской Совет ветеранов. За мужество и героизм, проявленные на фронте, и Степанов, и Пичугин получили звание Героя Советского Союза.

Евгений Пичугин в период Великой Отечественной войны охранял небо Ярославля, Ржева и Калинина. В 1942г. служил на аэродроме Мигалово. Во время очередной авиационной атаки на Калинин летчик ввязался в неравный бой против 8 бомбардирщиков и 4 истребителей. Евгений Пичугин проявил смекалку, атаковав противника: сбил один самолет и не дал сбросить снаряды на город.

Однако, обнаружив, что отбивает нападение лишь один самолет, немцы развернули воздушный бой. Лишившись возможности стрелять, Евгений Пичугин пошел на таран, сумел выпрыгнуть с парашютом, но был расстрелян в воздухе противником.

Не менее героическая и трагическая судьба уроженца Твери - Арсения Степанова. С юных лет он мечтал стать летчиком. Ушел на фронт в 19 лет. Уже к ноябрю 1941 года совершил 48 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских войск, уничтожил 3 танка, 5 автомашин с грузом, около 5- подвод с вооружением. Сражался молодой летчик бесстрашно, за что и получил высокое звание всего спустя два месяца, как попал в истребительный авиационный полк. Тогда такой чести удостаивались очень немногие. Погиб Арсений Степанов в воздушном бою. Одна из улиц Твери носит его имя.

- Массовый героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, складывается из подвигов конкретных людей. Мы решили, что имена таких легендарных летчиков должны быть увековечены на страницах Золотой книги Твери, - считает председатель Тверского городского Совета ветеранов Генрих Левкович.

Члены Совета единогласно приняли решение о внесении имен этих людей в Золотую книгу Твери.

- Все кандидаты достойные. Мы выйдем с рекомендацией, а окончательное решение будут принимать депутаты на заседании Тверской городской Думы. Надеемся, что в этом году удастся провести процедуру внесения имен в торжественной обстановке. Событие это важное и значимое для всего города, - прокомментировал председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.

Непосредственно сама запись заносится рукописным способом, удостоверяется подписью Главы города Твери и председателя Тверской городской Думы.

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