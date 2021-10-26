Коронавирус в Твери, последние новости на 27 октября 2021: 17 аппаратов ИВЛ для больниц и листерии в мясе кролика

О главном к этому часу. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 412 случаев заражения (+387 за сутки).

Выздоровели 62274 пациента (+512 за сутки).

На карантине - 10 328 человек (-435).

Умерли 1810 человек (+10). Прививку сделали 437 500 человек, за последние сутки – 1113 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 709 случаев заболевания. 150 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5701 (+33),

Ржев - 4163 (+20),

Калининский район - 3409 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3247 (+8),

Кимры - 2402 (0),

Торжок - 2395 (+16).

Графика: Яндекс

Из резервного фонда правительства региона выделено 25,7 млн рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ. Они будут поставлены в инфекционные госпитали при горбольницах №1 и №7, а также в областной лечебно-клинический реабилитационный центр.

26 октября оснащение инфекционных госпиталей медоборудованием обсуждалось на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее диагностические комплексы УЗИ были приобретены для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой ЦРБ, а также для горбольницы № 7 Твери.

В областную клиническую больницу закуплены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов.

Но не коронавирусом единым, так специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили тушки и фарш кроликов на показатели безопасности и выявили в мясных продуктах листерии.

Пробы продукции для проверки были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям непосредственно по месту производства.

Полученные результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер.

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