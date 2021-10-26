Как будут работать детсады Твери с 30 октября по 7 ноября 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как будут работать детские сады в Твери в период больших ноябрьских антиковидных каникул с 30 октября по 7 ноября 2021 года, определил региональный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Как сообщили в областном правительстве, в Твери в период с 30 октября по 7 ноября будут открыты дежурные группы в детских садах для детей, чьи родители задействованы в структурах и на производствах непрерывного цикла. Также прорабатывается вопрос организации работы лагерей дневного пребывания при школах для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Ребенок может рассчитывать на место в дежурной группе в детсаду если: оба родителя работают в период ноябрьских каникул и предоставят об этом справки с работы.

Также, место в дежурной группе предоставляется детям родителей, которые работают:

- в пищевой промышленности;

- органах правопорядка;

- в медицинской сфере, аптеке.

Группы будут формироваться в ближайшие дни, поэтому о своих рабочих планах на ноябрьские каникулы родителям дошколят необходимо сообщить воспитателям групп оперативно.

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