Коронавирус в Твери, последние новости на 26 октября 2021: 15 тысяч рублей за фейк о ковиде и заседание оперштаба

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 325 случаев заражения (+386 за сутки).

Выздоровели 61762 пациента (+421 за сутки).

На карантине - 10 763 человека (-35).

Умерли 1800 человек (0). Прививку сделали 437 500 человек, за последние сутки – 1113 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 559 случаев заболевания. 148 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5668 (+35),

Ржев - 4143 (+19),

Калининский район - 3387 (+23),

Вышневолоцкий городской округ - 3239 (+3),

Кимры - 2402 (+5),

Торжок - 2379 (+15).

Графика: Яндекс

Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, в которой женщина распространяла фейковую информацию о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Личность женщины установлена, в содеянном 51-летняя нарушительница созналась.

Постановлением суда жительница Бологовского района признана виновной в административном правонарушении и оштрафована на 15 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

УМВД России по Тверской области напоминает, что за распространение фейковой информации предусмотрена административная ответственность, и призывают граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

Днём 25 октября в правительстве региона прошло заседание оперштаба по коронавирусу. Обсуждалось как текущее положение дел с заболеваемостью ковидом в регионе, так и ужесточение антиковидных мер.

В Верхневолжье продолжается месячник особого контроля за соблюдением масочного режима. Большое внимание уделяется также антиковидной обработке помещений и общественного транспорта, термометрия сотрудников на предприятиях и в организациях.

В ежедневном режиме продолжаются "масочные" рейды в автобусах, такси, на железнодорожном транспорте.

Сотрудниками управления Роспотребнадзора региона проводятся проверки в торговых объектах.

Как сообщает областное правительство, с сегодняшнего дня в Верхневолжье действует система предъявления QR-кодов (о вакцинации) при входе в крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

На заседании штаба также обсуждались вопросы работы учреждений отрасли образования в в объявленный нерабочим в стране период - с 30 октября по 7 ноября. По поручению главы региона будут открыты дежурные группы в детсадах для детей, чьи родители задействованы в структурах и на производствах непрерывного цикла.

Также прорабатывается вопрос организации работы лагерей дневного пребывания при школах для ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

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Графика: ПТО

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