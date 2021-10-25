«Почему ограничивают мою свободу»: В Твери начали пускать в торговые центры по QR-кодам, но еще не везде

В одном ТЦ в городе сегодня точно уже начали проверять QR-код на входе. Фото: Александр ЖМУЛИН

21 октября в вечернем прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя сделал резонансное объявление. Глава региона сообщил, что с 25 октября в крупных торговых и развлекательных центрах Верхневолжья вводится вход по QR-кодам, подтверждающим пройденную вакцинацию от коронавируса.

Ближе к вечеру областное правительство подтвердило, что с 25 октября в регионе действует система предъявления QR-кодов при входе в крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

Еще с утра корреспондент «КП»-Тверь» посмотрел, как в Твери это работает.

В 11:30 я отправился в «Торговый парк № 1» на Октябрьском проспекте в «Южном». Там коды еще не проверяли. Граждане спокойно заходили в торговый центр. Охранники спокойно наблюдали за посетителями, изредка делая некоторым из них замечания на счет того, что нужно надеть маски.

- Начальство предупредило, что с этого дня может поступить распоряжение о проверке кодов, но пока работаем в прежнем режиме, - пояснил пожилой солидный охранник в белоснежной рубашке возле одного из входов в ТЦ. - Больше пока ничего сказать не могу. Слышал вот, что в «РИО» уже проверяют.

Что ж, поехали в «РИО». Там действительно стояла небольшая очередь перед входом.

Очередь в ТЦ "РИО". Фото: Александр ЖМУЛИН

- Дурдом, я за хлебом заехал и зайти не могу, - громко возмущался около входа высокий мужчина крупного телосложения в спортивных штанах.

Остальные граждане стояли более-менее спокойно, хотя и на их лицах проглядывало некое недоумение. Меж тем очередь уменьшилась - кто-то ушел, кто-то прошел. Подумалось: это такая ситуация в полдень понедельника, а какое столпотворение может образоваться тут в выходные, к примеру?

Выражавший свое возмущение мужчина перевоплотился в блогера и, громко озвучивая свое возмущение, снимал видео происходящего на смартфон. Затем, потеснив некоторых граждан, дошел до стоявших на входе охранников в черном.

- Я хочу зайти за хлебом! Что-что?! У кого предписание? Покажи мне предписание! Почему вы ограничиваете мою свободу входа? - вопрошал он непреклонно стоявших перед ним охранников.

Я тоже протиснулся за этим мужчиной, но на входе показал охране не QR-код, а присланный мне больше недели назад на электронную почту отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус с печатью.

- По такому могу пройти?

- Да, проходите, - глянув в мой смартфон и немного подумав, ответил охранник.

На входе было трое секьюрити в черном. Плюс еще двое подальше. Все в черных же масках. Один охранник также выразил обеспокоенность тем, какое столпотворение может возникнуть в людные дни.

- А как же быть тем, кто приходит на вакцинацию в ТЦ, их же не пропустят? - задался я вопросом.

- За ними будут выходить сюда, - ответила мне женщина, работница «РИО».

В первой половине дня я также побывал в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон». В первом было тихо, без проверок. Однако на всякий случай подготовили проход для входа по QR-кодам. Огородили с боков территорию в фойе лентами.

Подготовленное место для проверки QR-кодов в "Рубине", обратите внимание на ленточку. Фото: Александр ЖМУЛИН

В «Вавилоне» на входе стоял одинокий пожилой охранник в маске. Никаких кодов не спрашивал. Сказал, что пока по этому поводу никаких распоряжений не поступало.

О том, как можно получить QR-код, читайте подробности здесь.