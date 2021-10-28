В Тверской области введены QR-коды, непривитым пожилым нельзя выходить из дома, для всех обязательно ношение масок

В Тверской области усилены антиковидные меры. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рост ковидных больных, причём зачастую тяжёлых, в регионе нешуточный. Суточный прирост каждый день бьёт рекорды, а маски люди носить не хотят. Да и антиваксеры (противники вакцинации) не унимаются.

Поэтому власти решили ужесточить антиковидные меры. Помимо рейдов в транспорте и магазинах по поимке антимасочников и грядущих обязательных федеральных ноябрьских каникул, вводятся дополнительные ограничения: губернатор Тверской области вечером 27 октября подписал ряд постановлений, ужесточающий антиковидных меры.

QR-КОДЫ

С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года включительно совершеннолетние граждане смогут посетить торговые и торгово-развлекательные центры только предъявив на входе qr-код о прохождении вакцинации. Почему всего четыре дня? Будет ли потом отмена или пролонгация? Пока неизвестно.

Qr-код можно скачать на смартфон из личного кабинета на «Госуслугах» или распечатать на бумаге. Чтобы скачать этот код, вы должны быть зарегистрированы на этом госпортале.

Если же у человека медотвод от прививки, то вместо qr-кода он обязан предъявить на входе справку от врача, подтверждающую наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против инфекции. Справка должна быть заверена лечащим врачом и руководителем медицинской организации, выдавшей справку. С собой нужно иметь отрицательный свежий ПЦР-тест, результаты которого получены не позднее чем за 72 часа до посещения торгового центра.

В постановлении также прописаны ответственность и порядок работы организаций, которые обязаны проверять эти коды у граждан.

Полный текст постановления о введении системы QR-кодов на территории Тверской области читайте здесь.

ПОЖИЛЫМ НЕВАКЦИНИРОВАННЫМ - ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

С 28 октября граждане старше 60 лет, не сделавшие прививку от ковида, должны выходить из дома только в исключительных случаях. К таким случаям относятся:

- обращение за медицинской помощью;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

- вынос мусора;

- выгул домашних животных;

- занятия спортом, пешие прогулки на воздухе;

- следование к месту жительства в другой регион.

ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

С 28 октября по 8 ноября 2021 года в регионе запрещено:

- проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в период с 23 до 6 часов;

- работа общепита в период с 23 до 6 часов, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания.

ПРОДЛЕНИЕ ДРУГИХ АНТИКОВИДНЫХ ЗАПРЕТОВ

На территории Тверской области продолжат действовать введенные ранее ограничения. Запрещена деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, курение кальяна в общественных местах.

Проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий возможно только при условии, что участников не более 500 человек. Трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

Жители и все находящиеся на территории Верхневолжья обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте. Эти же требования касаются и водителей общественного транспорта.

Масочный режим обязаны соблюдать в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. При этом собственники организаций торговли должны обеспечивать на территории своих магазинов соблюдение гражданами требований по использованию масок.

В объектах общественного питания, предприятиях и организациях обязательны проведение термометрии, соблюдение социальной дистанции, наличие санитайзеров или обеззараживателей воздуха. Полный текст постановления о введении вышеуказанных мер на территории Тверской области читайте здесь.

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