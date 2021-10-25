Ветеран Великой Отечественной войны из Тверской области 100-летняя Екатерина Дорохина умерла от коронавируса в московской Коммунарке

Врачи столичной Коммунарки сделали все, для спасения 100-летней Екатерины Дорохиной, но вирус победил. Фото: Иван Макеев

Днём 24 октября в столичной больнице №40 в Коммунарке скончалась 100-летняя Екатерина Михайловна Дорохина - ветеран Великой Отечественной войны и просвещения. Об этом сообщил «КП» источник в системе здравоохранения.

Буквально месяц не дожила Екатерина Михайловна до своего 101-го дня рождения. Каким образом пенсионерка из деревни Михалиха Конаковского района оказалась в самом большом столичном медучреждении по лечению ковидных больных - не сообщается. Была ли транспортирована из конаковской больницы, а Конаково всего лишь в 119 км от столицы, или была госпитализирована прямо в Москве, где, возможно, проживала у родственников - также неизвестно. Где заразилась ковидом? Заразиться сейчас не мудрено. В Тверской области идёт серьезный рост заболеваемости коронавирусом - более 380 в сутки. Растет заболеваемость ковидом в Москве, здесь 25 октября зафиксировано 7778 заболевших. Многих приходится госпитализировать - так ещё в середине октября главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение стремительно наполняется пациентами с COVID-19.

Екатерина Михайловна Дорохина родилась в деревне Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области. В 1941 году находилась в оккупации. После освобождения и вплоть до выхода на пенсию она работала учителем истории, а после – директором Погорельской школы. Потом, после выхода на пенсию, перебралась в деревню Михалиха Конаковского района.

В прошлом году со столетним юбилеем Екатерину Михайловну поздравил сам губернатор. В поздравительном адресе за подписью Игоря Рудени говорилось: "Ваша биография стала отражением великой истории нашей страны. Вы с честью прошли испытания военных лет. В мирное время многое сделали для воспитания молодежи в духе патриотизма и ответственности за свою страну». «Комсомольская правда»-Тверь выражает соболезнования родным и близким Екатерины Михайловны Дорохиной.

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