23 октября 2021 года выходной или нет в Тверской области

Будут ли работать в Тверской области с 23 по 30 октября? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые пройдут с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Это будет оплачиваемая для всех неделя, но с ограничениями: в торговые и развлекательные центры начнут впускать только по QR-кодам. При этом президент предоставил главам районов выбор: вводить дополнительную нерабочую неделю или нет. Так будут ли выходные в Тверской области с 23 октября 2021 года?

Вводить дополнительную неделю каникул власти страны предложили тем регионам, у которых напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Тверской регион попал в тревожную статистику.

В Тверской области ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией уже превышает 350 случаев. Для лечения пациентов в регионе развёрнуто 2494 койки. Запас коек, по заверению властей, ещё есть: горячий резерв коечного фонда – в случае дальнейшего увеличения числа больных COVID-19 в регионе будет развёрнуто еще более 2600 коек.

- У нас сейчас работает 15 ковидных госпиталей, в них свободно порядка 17% коек. Нагрузка на медиков очень большая. При этом процент заболеваемости у людей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции – не более 2,5% от общего числа, – заявил в прямом телеэфире 21 октября губернатор Игорь Руденя.

Однако, вводить дополнительную неделю с 23 октября власти региона не будут, поэтому до следующей субботы работаем в штатном режиме.

Но, не стоит забывать, что с понедельника в Тверской области вводят систему QR-кодов для посещения крупных торговых и развлекательных центров. Таким образом в правительстве региона надеются избежать жестких мер и закрытия экономики, если граждане будут соблюдать масочный режим.

Как получить QR-код, читайте в материале "КП"-Тверь".

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