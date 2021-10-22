Коронавирус в Твери, последние новости на 22 октября 2021: названа точная дата введения QR-кодов в регионе и размеры штрафов для антимасочников

В рестораны, кафе и торговые центры в Тверской области будут пускать через несколько дней только тех, у кого есть QR-код. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 812случаев заражения (+355 за сутки).

Выздоровели 60 840 пациентов (+44 за сутки).

На карантине - 10 195 человек (+299).

Умерли 1777 человек (+12). Прививку сделали 424 199 человек, за последние сутки – 2 742 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 000 случаев заболевания. 153 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5531 (+30),

Ржев - 4076 (+21),

Калининский район - 3292 (+27),

Вышневолоцкий городской округ - 3199 (+15),

Кимры - 2390 (+9),

Торжок - 2321 (+11).

Графика: Яндекс

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вечером 21 октября официально объявил о том, что QR-коды для доступа в общественные места начнут действовать в регионе с понедельника 25 октября. Об этом глава региона сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) 21 октября. Итак, с 25 октября в Тверской области в крупные торговые, развлекательные центры и кинотеатры впускать будут при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

- Мы с понедельника вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но для крупных торговых центров, крупных торговых развлекательных центров, в кинотеатрах, -заявил Игорь Руденя.

Как получить QR-код, читайте в материале "КП"-Тверь".

Напомним, что антиковидная безопасность усиливается по всей стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Впереди большие ноябрьские каникулы, призванные также остановить рост заболеваемости. Штрафы для антимасочников, согласно закону солидные - стартуют от тысячи рублей. Пока рейды по поимке несознательных граждан без масок стартовали в Верхневолжье - регионе введен месячник контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, музеях и других подобных организациях.

- Это означает, что все посетители, сотрудники. администраторы, все должны обязательно носить маски, штраф за нарушение для физических лиц составляет от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц штраф составляет 100 до 300 тысяч рублей, - отметил глава региона.

21 октября, начались рейды полиции по проверки ношения масок в автобусах "Транспорта Верхневолжья". В одном из них побывала корреспондент "КП"-Тверь".

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