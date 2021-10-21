Какие вузы Твери перейдут на дистанционное обучение

Тверские вузы решают вопрос о выходных днях и переводе студентов на удалённую форму обучения. Фото: Александр МИЛКУС

Из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Тверской области, как и по всей России, объявлена нерабочей неделя с 30 октября по 7 ноября. Вузы решают вопрос о выходных днях и переводе студентов на удалённую форму обучения. В каких высших учебных учреждениях Твери введут дистант, выяснила «КП»-Тверь».

В Тверском государственном медицинском университете приказом ректора ТГМУ Леси Чичановской студенты переводятся на дистанционку – на неопределённый срок, вплоть до отмены приказа.

С 21 октября в вузе прекращено чтение лекций, занятия предписано организовать с использованием любых дистанционных технологий. Это касается всех факультетов – лечебного, педиатрического, стоматологического и фармацевтического. Запланированные ранее массовые мероприятия переводятся в формат видеоконференции.

В Тверской государственной сельскохозяйственной академии студенты пока учатся в обычном режиме. Но уйдут на короткие каникулы в нерабочую неделю – с 30 октября по 7 ноября.

В остальных государственных вузах Твери ситуация пока не прояснилась. В приёмной Тверского госуниверситета 21 октября «КП»-Тверь» сообщили, что приказа по поводу нерабочей недели или перевода студентов на дистант пока не поступало. Известно, что день открытых дверей в ТвГУ пройдёт онлайн (30 октября).

Пока нет соответствующего приказа и в Тверском государственном техническом университете. Запланированный на 31 октября день открытых дверей в Политехе также переносится в онлайн формат.

По телефону тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) точную информацию дать также пока затруднились.

«КП»-Тверь» будет дополнять информацию о возможном переводе студентов данных вузов на «дистанционку», как только сведения появятся.