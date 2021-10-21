Нерабочие дни в с 30 октября по 7 ноября в Твери 2021 года: что закрыто и что будет работать

Нерабочие дни в Твери с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать Фото: Мария ЛЕНЦ

Нерабочие дни в Твери и Тверской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены официально. Такое решение было принято на совещании Президента с правительством. Владимир Путин отметил, что «важно сбить темпы распространения инфекции».

Нерабочие дни в Твери с 30 октября по 7 ноября 2021 года должны улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Она остается напряженной. Ежедневно в Верхневолжье фиксируется свыше 130 новых случаев заражения коронавирусом. Нерабочие дни в Твери с 30 октября по 7 ноября 2021 года по мысли властей позволят избежать новых вспышек заболеваемости. В случае необходимости они могут быть продлены. Об этом было сказано на совещании.

На совещании также было отмечено, что главы регионов имеют право ввести новые ковидные меры досрочно. Это касается регионов, где ситуация с распространением инфекции остается напряженной. О подобных дополнительных мерах на территории Тверской области пока не сообщается.

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