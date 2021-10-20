В Тверской области к 2024 году ожидается позитивный по сравнению с бюджетом объем инвестиций

Состоялось очередное заседание областного правительства. Фото: ПТО

За окном сейчас пасмурно, а будущее региона - ясное. Такой вывод можно сделать из прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2022-й год и период до 2024 года. Документ 20 октября был представлен на очередном заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Данный прогноз «КП»-Тверь оценил эксперт в области экономики. Но об этом позже.

- Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье. В первую очередь это развитие промышленности, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

Самое важное, по словам главы региона, это стабилизации численности населения Тверской области. На это и должно быть направлено развитие экономики.

Каковы же прогнозы по определяющим ее показателям?

Во-первых, к концу 2023 года прогнозируется рост физического объёма валового регионального продукта на 3,6%.

При этом областное правительство ожидает, что физический объем сельхозпродукции в 2023 году составит 117,4% - то есть вырастет на более чем 17%. Наибольший объём производства продукции в аграрном секторе сейчас демонстрируют Калининский, Ржевский, Конаковский и Бежецкий районы. Там расположены предприятия гигантов отрасли и просто крупных агрохолдингов.

Прогноз в промышленной отрасли к 2023 году — не столь хорош, как в сельском хозяйстве, но при этом также очень оптимистичен. Тут рост прогнозируется на уровне 5,6 %. И это выше показателя в среднем по России.

Это связано, в том числе, с хорошей обеспеченностью заказами гиганта отрасли в регионе - Тверского вагонзавода, а также сохранением своих позиций другими довольно крупными предприятиями.

Кроме того, рост в промышленности уже должна дать реализация тех инвестпроектов проектов, которые были заложены в регионе в 2019 году.

В докладе от Минэкономразвития региона сказано, что более чем 80% промышленного производства в нашей области сконцентрировано в пяти муниципалитетах - Твери, Торжке, Удомельском городском округе, Конаковском и Калининском районах. По прогнозу к 2024 году рост промышленного производства должны обеспечить также Бежецкий район, Пеновский, Западнодвинский и Лихославльский муниципальные округа, ЗАТО Озёрный.

Прогноз благополучен и по динамике инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году объём инвестиций без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 млрд рублей.

Это весьма неплохо. Почему, пояснил в комментарии по теме «КП»-Тверь» эксперт - директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета, заведующий кафедрой экономики и управления производством, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили.

По его словам о состоянии экономики можно судить в том числе по соотношению объема инвестиций и бюджета региона:

- Обычно хороший показатель - это один к одному, а если объем инвестиций выше в 2-3 раза - это уже говорит о процветании.

Напомним, что по плану областного правительства доходы в бюджете в региона определены на уровне около 82 млрд рублей. Таким образом, объем инвестиций в основной капитал даже превысит их. Что, как мы выяснили, хороший знак.

По словам эксперта прогноз о росте физического объёма валового регионального продукта также внушает оптимизм. Давид Мамугалашвили отметил, что в нынешней ситуации 3,6% - это очень даже неплохо.

- Экономическая ситуация и в целом в мире и у нас в стране непростая. Есть некоторые негативные мировые тренды, которые в том числе отражаются и на нашем регионе. Первый - это, конечно, коронавирус. И прогнозы, как дальше будет развиваться с ним ситуация, делать трудно. Второй - тенденция роста цен на энергоносители, продукты питания и строительные материалы. Есть и свои внутренние проблемы в стране. Прежде всего, то, что мы находимся под экономическими санкциями. Это тормозит возможность развиваться, как могли бы. Мировые инвестиции не приходят. При этом надо помнить о том, что мы дотационный регион и у нас нет месторождений нефти ни газа. Поэтому рост на три с лишним процента к 2024 году это очень даже неплохо. Это говорит о том, что мы сохраняем то, что имеем и даже чуть-чуть прибавляем. Я думаю, что разработчики прогноза очень грамотно подошли к этому вопросу. Сейчас главное, чтобы экономика не стагнировала.

Добавим, что по прогнозу планируется наращивать и объемы экспорта - к 2024 году до 659,4 млн долларов США. В 2020-ом общий объём экспорта в регионе составил 440,2 млн долларов США. Ключевые направления здесь - машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

По итогам рассмотрения документа Игорь Руденя поручил Минэкономразвитию, всем исполнительным органам власти, главам муниципалитетов скорректировать госпрограммы Тверской области и программы развития муниципальных образований в соответствии с прогнозом.