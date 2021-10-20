На Калининской АЭС состоялись плановые учения с участием МЧС

Плановые учения с участием МЧС Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В них приняли участие более 100 работников атомной станции, а также представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), проектных и эксплуатирующих организаций, научных институтов, надзорных органов и органов местной власти.

В тренировке было задействовано 13 единиц спецехники, в том числе, оборудование МЧС, а также мобильная противоаварийная техника, необходимая для обеспечения независимого электроснабжения систем безопасности и подачи воды - дизель-генераторы мощностью 2 МВт и 0,2 МВт, передвижные насосные установки, мотопомпы.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Также был задействован тренажер информационного поля, который имитирует реакцию средств массовой информации и общественности на событие. Его применение позволяет совершенствовать систему оповещению населения и СМИ.

Оценивая ход учений, главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев отметил правильность принятых решений и слаженность действий персонала в условиях гипотетической нештатной ситуации. «С каждым годом сценарий учений усложняется. В этот раз они также были непростыми, но коллектив атомной станции успешно справился с поставленной задачей», - отметил он.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Подобные тренировки проводятся регулярно на всех атомных станциях России для проверки готовности всех формирований к нештатной ситуации.

В ходе учений энергоблоки Калининской АЭС работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу не проводились.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

*Группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) - это структура безопасности, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС. В группу ОПАС входят сотрудники оперативного состава и эксперты. Они являются специалистами высочайшей квалификации, представляют 19 государственных министерств и ведомств.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС