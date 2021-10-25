Коронавирус в Твери, последние новости на 25 октября 2021: сегодня в регионе должна заработать система QR-кодов и ещё один ковидный госпиталь

О главном по распространению коронавируса в Тверской области к этому часу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 939 случаев заражения (+382 за сутки).

Выздоровели 661 341 пациентов (+312 за сутки).

На карантине - 10 798 человек (+347).

Умерли 1800 человек (+7). Прививку сделали 436 387 человек, за последние сутки – 2011 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 411 случаев заболевания. 143 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5633 (+33),

Ржев - 4124 (+20),

Калининский район - 3364 (+24),

Вышневолоцкий городской округ - 3236 (+12),

Кимры - 2397 (+4),

Торжок - 23 (+14).

Графика: Яндекс

Сегодня в регионе должна заработать система QR-кодов, вход по ним будет в развлекательные центры и крупные гипермаркеты. Напомним, 21 октября губернатор Игорь Руденя в вечернем прямом телеэфире сделал важное заявление по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

По словам губернатора, с 25 октября в Тверской области в крупные торговые, развлекательные центры и кинотеатры впускать будут при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

- Мы с понедельника вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но для крупных торговых центров, крупных торговых развлекательных центров, в кинотеатрах, - сказал в прямом эфире на телеканале Россия 24 (Тверь) Игорь Руденя.

В областном правительстве уточнили, что имеются в виду кинотеатры в развлекательных центрах.

Как получить QR-код, читайте в материале "КП"-Тверь".

Однако, никаких постановлений, регулирующих введение кодов на территории региона, до позднего вечера 24 октября не было обнародовано.

Тверская областная клиническая больница перешла на новый режим работы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте.

Плановый приём пациентов прекращён, а в здании поликлиники развёрнут ковидный госпиталь. Поликлинику же перевели в пансионат областной больницы, расположенный на Петербургском шоссе, 103, корпус 1. Здесь приём начнётся с 25 сентября.

В официальном сообщении медучреждения в частности говориться:

- С 21 октября прекращен прием пациентов без признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19 в здании областной консультативной поликлиники ОКБ;

- Развёрнуто на базе поликлиники ОКБ 150 коек круглосуточного пребывания для оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, с формированием общего коечного фонда инфекционного госпиталя ОКБ в количестве 400 коек;

- С 23 октября организован прием пациентов с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 на койки инфекционного госпиталя, расположенного в здании поликлиники ОКБ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.