Коронавирус в Твери, последние новости на 23 октября 2021: детей и подростков не пустят в крупные торговые центры

В регионе продолжается массовая вакцинация.
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 189 случаев заражения (+367 за сутки).
Выздоровели 60 949 пациентов (+109 за сутки).
На карантине - 10 451 человек (+556).
Умерли 1789 человек (+12). Прививку сделали 430 988 человек, за последние сутки – 3687 человека.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 138 случаев заболевания. 138 - за последние сутки.
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5564 (+33),
Ржев - 4085 (+11),
Калининский район - 3318 (+22),
Вышневолоцкий городской округ - 3212 (+13),
Кимры - 2391 (+1),
Торжок - 2334 (+13).
Графика: Яндекс
С введением QR-кодов в Тверской области, детей и подростков до 18 лет в торговые и торгово-развлекательные центры пускать не будут. Об этом сообщили в правительстве региона.
О введении в Тверской области системы пропуска в ТЦ и развлекательные центры по QR-кодам 21 октября сообщил в телеэфире губернатор Игорь Руденя. Введение QR-кодов - необходимая мера для усиления безопасности жителей и снижения темпов распространения коронавируса, отметил глава региона.
QR-коды на сайте госуслуг могут получить все прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом не более полугода назад. Как получить QR-код и чем его заменить, если вы не зарегистрированы на Госуслугах, читайте здесь.
А между тем в Твери продолжают работать мобильные пункты вакцинации. В областном правительстве обнародовали статистику привитых в них .
В Твери с 18 по 21 октября в двух мобильных пунктах прививку от коронавируса сделали 436 человек. Укол «Спутником V» сделали 403 человек, «Спутником Лайт» - 33.
23 октября мобильный пункты вакцинации будут работать возле ТЦ «Дюна» в микрорайоне Юность и около фонтана на остановке «Речной вокзал».
24 и 25 октября – у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе, а также в микрорайоне Мамулино на ул. Георгиевская.
28 и 29 октября - на улице 2-я Грибоедова у дома №24 и около фонтана на Комсомольской площади.
30 и 31 октября - в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова у дома №36а.
1 и 2 ноября - у ДК «Затверецкий» на улице Туполева, дом №105 и в микрорайоне «Мигалово» на улице Громова у дома №11, корпус 1.
На этих же площадках с 8 по 23 ноября будет организована вакцинация вторым компонентом.
Запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
Мобильные пункты действуют с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00.
Корреспондент "КП"-Тверь" посмотрел на днях, как работает один из таких пунктов.
Графика: ПТО
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.