Коронавирус в Твери, последние новости на 23 октября 2021: детей и подростков не пустят в крупные торговые центры

В регионе продолжается массовая вакцинация. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 189 случаев заражения (+367 за сутки).

Выздоровели 60 949 пациентов (+109 за сутки).

На карантине - 10 451 человек (+556).

Умерли 1789 человек (+12). Прививку сделали 430 988 человек, за последние сутки – 3687 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 138 случаев заболевания. 138 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5564 (+33),

Ржев - 4085 (+11),

Калининский район - 3318 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3212 (+13),

Кимры - 2391 (+1),

Торжок - 2334 (+13).

Графика: Яндекс

С введением QR-кодов в Тверской области, детей и подростков до 18 лет в торговые и торгово-развлекательные центры пускать не будут. Об этом сообщили в правительстве региона.

О введении в Тверской области системы пропуска в ТЦ и развлекательные центры по QR-кодам 21 октября сообщил в телеэфире губернатор Игорь Руденя. Введение QR-кодов - необходимая мера для усиления безопасности жителей и снижения темпов распространения коронавируса, отметил глава региона.

QR-коды на сайте госуслуг могут получить все прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом не более полугода назад. Как получить QR-код и чем его заменить, если вы не зарегистрированы на Госуслугах, читайте здесь.

А между тем в Твери продолжают работать мобильные пункты вакцинации. В областном правительстве обнародовали статистику привитых в них .

В Твери с 18 по 21 октября в двух мобильных пунктах прививку от коронавируса сделали 436 человек. Укол «Спутником V» сделали 403 человек, «Спутником Лайт» - 33.

23 октября мобильный пункты вакцинации будут работать возле ТЦ «Дюна» в микрорайоне Юность и около фонтана на остановке «Речной вокзал».

24 и 25 октября – у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе, а также в микрорайоне Мамулино на ул. Георгиевская.

28 и 29 октября - на улице 2-я Грибоедова у дома №24 и около фонтана на Комсомольской площади.

30 и 31 октября - в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова у дома №36а.

1 и 2 ноября - у ДК «Затверецкий» на улице Туполева, дом №105 и в микрорайоне «Мигалово» на улице Громова у дома №11, корпус 1.

На этих же площадках с 8 по 23 ноября будет организована вакцинация вторым компонентом.

Запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Мобильные пункты действуют с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00.

Корреспондент "КП"-Тверь" посмотрел на днях, как работает один из таких пунктов.

Графика: ПТО

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