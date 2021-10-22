Погода на неделю с 22 по 29 октября 2021 года в Твери: в выходные водителям Твери надо переобуться в зимнюю резину

В Тверь идут заморозки, на дорогах - гололёд. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На предстоящей неделе с 22 по 29 октября Тверь и область ждут климатические качели - из тёплой золотой осени мы шагнём в суровое холодное предзимье. По сообщению синоптиков, тёплой погодой в конце октября мы были обязаны атлантическому циклону, влияние которого иссякнет к предстоящим выходным. Давление тоже с окончанием власти циклона начнёт резко набирать высоту - в начале недели будет до 761 мм рт. ст.

Всю следующую неделю температура будет колебаться днём в районе +4…+6 градусов, на ночь падая за нулевую отметку. Будет сухо, не солнечно, но без осадков. А вот в эти выходные в Твери и области ожидаются сильные осадки.

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