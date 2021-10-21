Погода в конце октября готовит неприятные сюрпризы жителям Твери

О погоде в конце октября 2021 в Твери и области рассказали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Надоели слякоть и осенний холод в Твери? Зря жалуетесь. Это ещё цветочки. Впереди нас ждут неприятные во всех отношениях климатические качели с температурным скачком из тепла в холод и со скачком атмосферного давления из низкого к высокому. А это, сами знаете, как по здоровью бьёт, особенно осенью.

- Мы из тёплого сентября, а днём в минувший четверг температура поднималась до +12, сразу шагнём в холодный ноябрь - с лёгким морозцем. Так что я настоятельно советую всем автомобилистам в ближайшие дни сменить резину, - обрисовал нерадужные предстоящие погодные метаморфозы в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, доктор физико-математических наук, профессор Андрей Белоцерковский.

Тёплой погодой в конце октября мы были обязаны атлантическому циклону, влияние которого иссякнет к предстоящим выходным. И ... здравствуйте ночные заморозки. Давление тоже с окончанием власти циклона начнёт резко набирать высоту - в начале недели будет аж 761 мм рт. ст.

Всю следующую неделю температура будет колебаться днём в районе +4…+6 градусов, на ночь падая за нулевую отметку. Будет сухо, не солнечно, но без осадков. А вот в эти выходные польёт Тверь знатно. Так что мужайтесь, утепляйтесь и будьте здоровы!