Психиатр из Твери советует: Откажитесь после коронавируса от долгосрочных планов

Коронавирус - нейротропная, то есть поражающая нервные клетки инфекция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Битва с коронавирусом не завершается получением отрицательного ПЦР-теста. Коронавирус - нейротропная, то есть поражающая нервные клетки инфекция. Постковидный синдром в буквальном смысле бьёт по голове: депрессия, тревожность, панические атаки, невозможность собраться, ухудшение памяти - далеко не полный перечень психологических и психиатрических последствий ковида.

О том, как действовать, если, переболев коронавирусом, вы обнаруживаете подобные тревожные звоночки, рассказала главный врач областного психоневрологического диспансера Наталья Максимова. Диалог с ней состоялся в официальной группе Минздрава Тверской области в соцсети.

НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯЖЕСТИ БОЛЕЗНИ

- Есть наши и зарубежные научные исследования, которые говорят, что 65-70% людей, перенесших коронавирус в разной степени тяжести, имеют потом проблемы с психикой. У кого-то это просто нарушение сна, тревога за себя и окружающих, а у кого-то более серьёзные проблемы, например депрессии, - говорит врач.

Вирус проникает в клетки центральной нервной системы, нарушает кровоснабжение головного мозга. Этого достаточно для возникновения целого спектра расстройств:

- Основные жалобы, с которыми обращаются после коронавируса пациенты, это депрессия, тревога, нарушения сна и деменция. У молодых и людей среднего возраста превалируют депрессия и бессонница. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и с тем, что у людей начинает прогрессировать болезнь Альцгеймера, ухудшается внимание, страдает собранность. Что касается серьёзных расстройств, например шизоаффективных или биполярных, я бы не сказала, что идёт большой рост.

НЕ ЗАГАДЫВАТЬ НАПЕРЁД

Депрессии бывают настолько глубокими, что сопровождаются суицидальными мыслями, отмечает Наталья Максимова.

- Когда люди описывают своё состояние, они говорят, что как будто провалились куда-то: «Я - это не я, меня ничего не радует, я ничего не хочу, мне ничего не надо», - рассказывает главврач психоневрологического диспансера.

Чтобы избежать подобных расстройств, Наталья Максимова советует поменьше строить долгосрочные планы. Не планировать тщательно, через сколько месяцев и куда вы полетите в отпуск: ситуация с вылетами за границу меняется постоянно. Неудавшаяся задумка может вызвать стресс. Лучше отдавать предпочтение краткосрочному планированию - что называется, решать проблемы по мере их поступления.

- Постепенно это стабилизирует как самого человека, так и общество, - уверена Наталья Максимова.

ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

С более серьёзными проблемами помощь специалиста обязательна.

- Осознание проблемы - первый шаг к её решению. Проговорите проблему, хотя бы свяжитесь с психологом по телефону доверия. Круглосуточный телефон в Твери, по которому можно получить бесплатную психологическую помощь: 55-82-22.

Существуют и препараты, которые помогают центральной нервной системе восстановиться, но их вам должен назначить врач: невролог или психотерапевт.

НЕ ПАНИКОВАТЬ ПО ПОВОДУ ПОТЕРИ ОБОНЯНИЯ

Проблема с обонянием кроется в той же способности коронавируса поражать нервные клетки. Способность чувствовать запахи у многих не восстанавливается месяцами. Потерять один из способов чувств - серьёзный стресс для многих. Что уж говорить о тех же поварах и представителях других профессий, чья работа напрямую зависит от обоняния.

- Вирус не изучен до конца, он циркулирует менее двух лет. Возвращается обоняние у всех по-разному: через три дня, через три недели, через полгода, - разводит руками Наталья Максимова. - Советов тут пока немного. Старайтесь поддерживаться свою нервную систему и не паникуйте по поводу утраты обоняния.

ВАЖНО!

Если вы испытываете сильный стресс, тревогу или вас мучают нехорошие мысли, обращайтесь к специалистам:

Областной клинический психоневрологический диспансер: (4822) 47-70-83.

Регистратура Центра суицидальной превенции и Кризисного центра психоневрологического диспансера: (4822) 50-21-71.

Телефон доверия и психологической помощи для взрослых, детей и подростков: (4822) 55-82-22.