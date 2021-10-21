Коронавирус в Твери, последние новости на 21 октября 2021: 11 миллионов рублей на ПЦР-тесты и борьба с сайтами, торгующими поддельными справками об отсутствии ковида

О главном о распространении коронавируса на территории Тверской области к этому часу.
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 октября 2021 года.
Всего с начала панд
емии в регионе зарегистрировано 72 457 случаев заражения (+343 за сутки).
Выздоровели 60 797 пациентов (+88 за сутки).
На карантине - 9895 человек (+244).
Умерли 1765 человек (+10). Прививку сделали 424 199 человек, за последние сутки – 2 742 человека.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 857 случаев заболевания. 129 - за последние сутки.
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5501 (+30),
Ржев - 4055 (+21),
Калининский район - 3265 (+21),
Вышневолоцкий городской округ - 3184 (+5),
Кимры - 2383 (+10),
Торжок - 2310 (+11).
Графика: Яндекс
За счет федеральной дотации в Тверской области на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами дополнительно направят 101,9 млн рублей.
Речь идет о жителях региона с хроническими заболеваниями, которые имеют право на льготные бесплатные лекарства.
Ещё 33,4 млн рублей предусмотрено на выравнивание оплаты труда сотрудников районных отделений скорой помощи, которые присоединены к Тверской станции медицинской службы.
В регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП.
Также 11,1 млн рублей из областного бюджета добавят на проведение ПЦР-исследований, в том числе тестов на наличие коронавируса у беременных женщин.
Об этом объявлено на заседании областного правительства..
Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлены четыре сайта по продаже медицинских справок об отсутствии COVID-19 и об ограничениях для вакцинации от коронавируса, а также медицинских справок о прохождении врачебной комиссии для получения водительского удостоверения без обследований в медучреждениях.
- Продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции и других заболеваний, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, - сообщили в областной прокуратуре.
Управлением Роскомнадзора по Тверской области сайты заблокированы.
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Графика: ПТО