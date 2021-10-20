Коронавирус в Твери, последние новости на 20 октября 2021: первый снег и кишечная палочка в молоке

О главном к этому часу. Фото: VK/ «Подслушано Тверь и Тверская область» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 114 случаев заражения (+338 за сутки).

Выздоровели 60 708 пациентов (+53 за сутки).

На карантине - 9651 человек (+227).

Умерли 1755 человек (+8).

Прививку сделал 419 747 человек, за последние сутки – 2106 гражданин.

Это данные оперштаба региона.

Статистика коронавируса в Тверской области на 18 октября 2021. Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 728 случаев заболевания. 116 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5471 (+24),

Ржев - 4034 (+19),

Калининский район - 3244 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 3179 (+6),

Кимры - 2373 (+12),

Торжок - 2298 (+10).

Графика: Яндекс

В некоторых районах региона севернее и восточнее Твери вчера днём выпал первый снег. Снимком того, как он идет на дороге в сторону Кашина, поделилась женщина-водитель в паблике "Подслушано Тверь и Тверская область".

Такую картину зафиксировала вчера на дороге по направлению к Кашину одна женщина. Фото: VK/Подслушано Тверь и Тверская область/Рената Благова

Сегодня видео с падающим мокрым снегом поделился один человек в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". Мужчина не указал, в каком районе он его снял, но это было в нашем регионе.

Меж тем, синоптики Гидрометцентра прогнозируют сегодня ночью минусовую температуру - до трех градусов ниже нуля. Днем 20 октября будет примерно как и 19-го - пять градусов тепла. А уже в четверг и пятницу можно ожидать и до 14 градусов днем. ГУ МЧС в Тверской области на 20 октября объявило штормовое предупреждение.

В Тверской области специалистами межобластной ветлаборатории проведена проверка молочной продукции, произведенной в Верхневолжье.

Образец питьевого молока жирностью от 3,4% до 4% по показателю безопасности не прошел контроль качества - в нем нашли кишечную палочку.

Пробы продукта были отобраны по месту производства. Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

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