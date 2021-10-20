Почему сопли, которые ребёнок принёс из детсада, иногда должны оставаться просто соплями, а не коронавирусом: главный детский инфекционист Тверской области дал разъяснения

Вирусы в детсаду - дело обычное, но не всякий вирус - это ковид. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Сынишка затемпературил внезапно. Пришёл из сада, играл, легли спать и тут, на тебе - 38. «Дети должны болеть. Имунная система крепнет!» - пытаюсь себя успокоить. Когда днём температура скакнула до 40, я вызвала участкового, дала жаропонижающее... На ум пришло менее радужное из народного: «год в детсаду - три отита, два бронхита».

Участковый согласился: вирусняк из сада принёс. Выписал жаропонижающие и пить больше жидкости.

Когда в течение последующих трёх дней температура перестала сбиваться, сопли потекли ручьём и прибавился жуткий лающий кашель - сомнений у меня не было: в саду ковид подцепил. Все симптомы налицо.

Приходил участковый, приезжала скорая, чтоб сбить температуру, хрипов врачи не слышали. Велели сбивать лихорадку. Сдать кровь с расширенной лейкоцитарной формулой.

- Конечно, можно платный ПЦР-тест сдать. Но зачем? Ну и что, что ковид. Лечить-то будут, исходя из клинической картины, - заверили медики.

Вот в такой непростой семейной обстановке я записала телефонное интервью с главным детским инфекционистом Тверской области Андреем Никифоровым.

Конечно, про детский ковид. Да, я воспользовалась своим служебным положением. Но, одно дело, публиковать ежедневную статистику областного оперштаба о количестве заболевших «короной», другое - когда болен самый родной человечек.

- Если у вашего сына столько дней лихорадка - это повод вызвать врача, - строго в начале беседы заметил Андрей Юрьевич. Узнав, что врач был и не один, а так же суждения моих медиков на тему ковид-тестов, сказал:

- Ковид ли это или нет, лечение будет проходить, исходя из клинической картины.

- Я слышала, что груднички и маленькие детки более тяжело ковид переносят - это так?

- Нельзя так однозначно утверждать. Все зависит от сопутствующих и перенесённых ранее заболеваний. Дети болеют коронавирусом, но они болеют не так тяжело и всё-таки реже взрослых. Это особенность детского организма. Этот вирус проникает в организм через АПФ-рецепторы, которых в детском организме мало, они развиваются с возрастом. В регионе не было детских смертей от ковида.

- Какие осложнения чаще всего даёт детский ковид?

- Чаще всего — это пневмония и мультисистемный воспалительный синдром: насморк, кашель, боль в горле, расстройство стула и температура. Сейчас повсеместно дельта-штамм вытеснил другие штаммы и британский и нулевой уханьский. Он более агрессивен и тяжело протекает как у взрослых, так и у детей.

- И как тогда лечить?

- Лечение детей - симптоматическое. Его назначает лечащий врач. Да, в арсенале медиков есть противовирусные препараты, но их назначают строго исходя из состояния пациента. И назначают не всегда. Детей лечат более щадящими методами, чем взрослых. Потому что они не всегда требуют такого лечения, как у взрослых: с применением антикоагулянтов, иммунологических методов, гормонов. Но вирус мутирует и расслабляться не стоит.

- Бывает ли у детей цитокиновый шторм?

- Цитокиновый шторм или гиперцитокинемия — эта потенциально летальная реакция иммунной системы, была известна задолго до появления коронавируса. Эта реакция не возникла с приходом ковида, не надо нагнетать. Цитокиновый шторм может возникнуть в результате инфекций, ревматических или аутоиммунных расстройств, онкологических и других заболеваний, а также после некоторых типов иммунотерапий.

Может ли он возникнуть у ребёнка? Да, но здесь все зависит от сопутствующих заболеваний. И все же этой реакции стоит ждать у детей с 12-15 лет.

- Что вы посоветуете мамочкам, таким как я, у которых дети из садов и школ принесли вирус и симптомы все схожи с ковидом. Не паниковать? Самим платные ПЦР-тесты деткам делать?

- Паниковать никогда не надо. Четко следуйте инструкциям лечащего врача. Не занимайтесь самолечением. Если у ребёнка рентген покажет пневмонию, ПЦР-тест берут бесплатно и в обязательном порядке. В остальных случаях - лечите ребёнка от вирусного заболевания и не тратьте деньги на тесты.

Вот как-то так. А мы продолжили наше лечение в стационаре с острым бронхитом. ПЦР нам здесь никто не брал, и вообще, о ковиде в нашей районке врачи предпочитают не говорить. Просто лечат детей.

- Вы же не хотите в ковидный госпиталь?

- Нет, конечно.

- Тогда лечим бронхит.

Да, сейчас в нашем районном стационаре много детей с пневмониями, но их в осеннюю вирусную пору много всегда (помню лет десять назад старшего лечила - так тоже целый этаж с пневмониями был, а ковида не было).

Конечно, есть у меня мысль, сдать сыну кровь на антитела к ковиду. Для чистоты эксперимента, так сказать. Хотя, может и не стоит. Не буди лихо, пока оно тихо...

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