Домашние трюфели против покупного шоколада: О ценах на «сладкое счастье» рассказали тверские статистики во Всемирный день конфет

Шоколад и конфеты - самый простой и приятный способ поднять себе настроение! Фото: Виктория ТУШКОВА

18 ноября отмечается праздник сладкоежек - Всемирный день конфет. Конфетка-другая в этот день никому не повредит. Но лучше чтобы она была шоколадной, ведь шоколад, по некоторым исследованиям, способствует выработке гормона счастья!

Кстати, вкусные шоколадные конфеты можно сделать и самостоятельно - и стоить они будут меньше, чем покупные. Информация проверенная, ведь ею поделились специалисты, которые знают о ценах в Тверской области всё - сотрудники Тверьстата.

Во Всемирный день конфет они подсчитали, что стограммовый кулёчек домашних трюфелей обойдётся вашему кошельку в 52 рубля 70 копеек. В сравнении с покупными конфетами это довольно дёшево. За сто граммов настоящих шоколадных конфет в магазинах Тверской области в среднем просят 76 рублей 60 копеек. Карамель и мягкие конфеты в шоколадной глазури будут стоить поменьше - 25,55 и 40,29 рублей соответственно.

Поделились в Тверьстате и рецептом трюфелей. Чтобы их приготовить, понадобится 100 граммов молока, 200 граммов сливочного масла, 2-3 столовые ложки какао, полкило сахарного песка и полкило молочной смеси для детского питания.

"Соедините молоко, масло и какао. Доведите до кипения, снимите с огня, охладите. Всыпьте молочную смесь. Из полученной массы сделайте шарики и обваляйте их в какао. Всё, конфеты готовы!"- рассказывают специалисты. Всем рекомендуем попробовать - порция хорошего настроения серой осенью никому не повредит!