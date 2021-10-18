Как в Твери можно вакцинироваться от коронавируса в мобильных пунктах

Мобильный пункт у ТЦ "Можайский". Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверcкой области сегодня, 18 октября, начали работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Первыми точками, где можно сделать прививку в спецмашине, стали площадки у торговых центров «Олимп» на Трехсвятской и «Можайский» в микрорайоне «Южный».

Там пункты работали 18 октября и будут действовать 19 октября с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00.

Корреспондент «КП»-Тверь» посмотрел, как работает тот, что у «Можайского».

Белая «Газель» с фургоном-медкабинетом с броскими красными надписями «МОБИЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ СOVID-19» по бокам расположилась у спуска в цокольный этаж с торговыми рядами со стороны бульвара Гусева.

Я обнаружил там небольшую очередь из четырех человек: три женщины и мужчина. Все пенсионеры.

Небольшая очередь у мобильного пункта. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Добрый день. Давно стоите?

- Полчаса где-то, - ответила пожилая женщина, которая представилась Софией Борисовной. - Три человека уже вышли. Запускают по двое. Задержка из-за того, что надо заполнить разные анкеты плюс померить давление и сатурацию.

София Борисовна сообщила, что пришла на ревакцинацию, полгода назад уже вакцинировалась «Спутником V», сейчас хочет привиться «Спутником Лайт».

Мужчина - Анатолий Степанович - также уже прививался в апреле:

- Сейчас тоже хочу прививку сделать «Спутником Лайт»», а узнал о пункте из тверских новостей по телевизору.

Тут из мобильного пункта вышла женщина в темной куртке с капюшоном и маске. Представилась Татьяной Ивановной.

- Удобно, быстро прививку сделали, - сообщила мне она. - Я сделала укол первым компонентом "Спутника V". Долго не решалась, но, видя, как растет заболеваемость, решилась. Мне 70 лет, а мама дожила до 90. Я тоже хочу дожить до таких лет.

Пока я разговаривал с пенсионерами, подошла прививаться и молодая женщина, Татьяна. По ее словам, она уже прививалась, но примерно шесть месяцев назад, вот и решила воспользоваться моментом и пройти ревакцинацию в мобильном пункте.

- Прививаться надо. Что тут думать, это здравый смысл, - сказала она.

Мобильные пункты введены в Твери как дополнительная мера защиты здоровья жителей Верхневолжья.

- Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью», - отметил губернатор Игорь Руденя на одном из недавних заседаний оперативного штаба.

В мобильном пункте тепло. Фото: ПТО

В Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи.

20 и 21 октября площадки мобильной вакцинации будут развернуты на улце Горького у дома №130 и на остановке «Торговый центр» по улице Орджоникидзе, дом №48в.

22 и 23 октября - в микрорайоне «Юность» у торгового центра «Дюна» и на остановке «Речной вокзал» около фонтана.

24 и 25 октября - у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе и на улице Георгиевская, у дома №12 в микрорайоне «Мамулино».

26 и 27 октября - около торгового центра «Маяк» в микрорайоне «Радужный» и на улице Оснабрюкская у дома № 26 в микрорайоне «Брусилово».

28 и 29 октября - на улице 2-я Грибоедова у дома №24 и около фонтана на Комсомольской площади.

30 и 31 октября - в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова у дома №36а.

1 и 2 ноября - у ДК «Затверецкий» на улице Туполева, дом №105 и в микрорайоне «Мигалово» на улице Громова у дома №11, корпус 1.

На этих же площадках с 8 по 23 ноября будет организована вакцинация вторым компонентом.

Запись на вакцинацию и ревакцинацию в мобильных пунктах не требуется. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

На месте организован предварительный осмотр врача. Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличии есть необходимые запасы вакцины.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке № 1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Кроме того, в Верхневолжье работают 55 пунктов вакцинации при медучреждениях.

Всего, по данным на 15 октября федерального ресурса «Стоп коронавирус», коллективный иммунитет в Тверской области выработан у 42% населения.