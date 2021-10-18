«Прекратите токсичные разговоры о вакцинации»: Врачи из Твери о смертях в реанимациях, введении QR-кодов и летальности среди вакцинированных

В реанимации на ИВЛ риск летальности составляет 70%. А если у пациента есть сопутствующие заболевания, то ещё выше... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Тверской области, как и по всей России, растёт стремительно. Сравните сами: пик прошлогоднего эпидсезона был достигнут 28 декабря. Тогда зарегистрировали рекорд - 237 случаев заражения в регионе за сутки. Нынешний эпидемический сезон едва начался, но в Тверской области уже ежедневно фиксируется более 300 случаев COVID-19 (332 суточных случая по состоянию на 18 октября).

Инфекционный коечный фонд сегодня на 30% больше прошлогоднего. И коек всё равно не хватает. Отдельное «спасибо» за это стоит сказать антипрививочникам. Ну а тех, кто пока сомневается, прививаться или нет, медики пытаются убедить сделать верный выбор.

О ситуации в коронавирусных госпиталях рассказали в тверском эфире «Радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Соколова и заведующий отделением реанимации Тверской городской больницы № 6 Олег Иванов. Врачи также ответили на вопросы, которые волнуют тверичан: о смертности от ковида, введении QR-кодов и ревакцинации.

РЕАНИМАЦИИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

- Все койки в реанимации шестой городской больницы заняты. У нас в основном корпусе развёрнуто сорок реанимационных коек, в сосудистом центре - двенадцать. Но постоянно приходится разворачивать дополнительные койки, - рассказал Олег Иванов.

Оттого, что люди продолжают игнорировать вакцинацию, буквально парализуется система здравоохранения. Врачи, занимавшиеся другими болезнями, вынуждены работать в ковидных госпиталях: там не хватает рук. По словам Натальи Соколовой, инфекционные госпитали ждут специалистов как никогда: медиков из коммерческих клиник, медиков, уволившихся с работы. Нужны медсёстры, нужны санитары.

В ковидных госпиталях не хватает рук и там рады всем - новым врачам, медсёстрам, санитарам. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Летальность, как в России, так и по всему миру, достигает десяти и более процентов среди пациентов, попавших на стационарное лечение. На реанимационных койках риск летальности повышается до 40%. Если пациент попадает на аппарат ИВЛ, летальность возрастает до 70%, - делится пугающей статистикой доктор наук. - А если этот пациент находится в старшей возрастной группе или имеет какие-то хронические заболевания, то его риск - до 90%! Токсичные разговоры про вакцинацию, эту пляску на костях, уже можно прекратить: летальность среди вакцинированных менее 0,3%!

КАРТИНА СМЕРТНОСТИ И ПОЧЕМУ УМИРАЮТ ПРИВИТЫЕ

- Мы ежедневно разбираем сводки по летальности. Случаи среди привитых пациентов - единичные. При этом нужно изучить процент поражения лёгких и причины летального исхода. Поражение лёгких у них минимальное. А причины летальности - инфаркты, инсульты и другие патологии, но не поражение лёгочной ткани коронавирусом, - объясняет Олег Иванов.

Шестая больница принимает пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями - там работает сосудистый центр. Когда туда привозят пациента с подозрением на инсульт, ему делают КТ головного мозга и КТ лёгких, чтобы понимать, куда его везти: в «чистый» госпиталь или в госпиталь, где лежат пациенты с ковидом. И часто коронавирус при таком обследовании выявляют случайно.

- Вакцинированный пациент с подозрением на инсульт, у которого случайно выявили коронавирус, показывает совсем небольшое поражение лёгких: 5-8%. И если такие летальные исходы случаются, то не по причине ковида у вакцинированного, а по причине его основной болезни, - уточняет Наталья Соколова.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО ПРИВИЛСЯ НЕ «СПУТНИКОМ»

Этот вопрос звучит всё чаще, люди переживают, эффективны ли другие вакцины против новых штаммов вируса. Врачи советуют: ревакцинируйтесь испытанной вакциной.

- Эффективность «Эпивак-короны» мы пока комментировать не можем, потому что не окончены испытания этой вакцины. Но если у вакцинированных ею есть сомнения, я могу посоветовать сделать ревакцинацию хотя бы «Спутником Лайт» - как минимум, - говорит Наталья Соколова. - Если у вас есть сопутствующие заболевания или вы находитесь в преклонном возрасте, можно рассмотреть вариант ревакцинации раньше чем через полгода, ничего страшного от этого не будет.

ПРОН-ПОЗИЦИЯ, МАСКА И ПАМПЕРСЫ

В реанимации мировоззрение меняется быстро. «Открутите время назад, дайте мне вакцинироваться», - по словам Олега Иванова, это говорят все, кто лечится в реанимации.

- Люди на самом деле страдают. Это очень тяжело - находиться в реанимации длительное время. Люди лежат в так называемой прон-позиции, то есть на животе. Это и сутки-то выдержать сложно! А они так лежат неделями, а кто-то и целый месяц, - рассказывает доктор. - С плотно прижатой маской на лице, через которую под давлением поступает кислородная смесь, на противопролежневых матрасах, голыми.

Пациенты реанимации вынуждены большую часто времени лежать на животе, раздетыми и подключёнными к разным аппаратам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это действительно так. В реанимации все пациенты лежат обнажёнными - чтобы, случись что, не тратить время на раздевание. С кучей проводов и в памперсе: вставать им нельзя, а большинство этого попросту не может.

ВВЕДУТ ЛИ У НАС QR-КОДЫ

- Вопрос о введении QR-кодов вынесен на обсуждение и решается, - говорит Наталья Соколова.

Так что, возможно, введение на территории Тверской области QR-кодов - дело ближайшего времени. С ростом заболеваемости коронавирусом к этому начинают прибегать многие регионы. В октябре QR-коды стали необходимыми для посещения отдельных объектов в Башкирии, Пермском крае, Удмуртии, Нижегородской области, соседней Вологодской области и других субъектах РФ.

И ЕЩЁ РАЗ О МАСКАХ И ВАКЦИНАЦИИ

- Маска - не стопроцентная защита от проникновения коронавируса. Но это достаточно мелкое «сито», которое не допускает попадания в организм высокой концентрации вируса, - объясняет Олег Иванов. - А от этой концентрации - дозы вирусной нагрузки - зависит яркость развития инфекции.

Повторим в очередной раз: если в организм попадёт небольшое количество вируса, если человек уже вакцинирован, то болезнь может вообще никаким образом не проявиться.

- Вопрос вакцинации сегодня - вопрос сохранения своей жизни, - убеждена Наталья Соколова. - «Четвёртая волна» коронавируса настолько стремительна, что пациент, пришедший к врачу в понедельник на своих ногах с КТ, показавшем десять процентов поражения лёгких, уже в среду может оказаться на реанимационной койке с 70-процентным поражением! Роскосмос приостанавливает свои испытания: не хватает кислорода. Настолько это масштабная проблема. Люди, берегите себя, сделайте прививку и носите маски!