Коронавирус в Твери, последние новости на 19 октября 2021: проверки соблюдения масочного режима в магазинах и тюремный срок за подделку сертификата о вакцинации

В Тверской области власти стараются обязать жителей соблюдать противоковидные меры. Фото: ПТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 776 случаев заражения (+332 за сутки).

Выздоровели 60 655 пациентов (+241 за сутки).

На карантине - 9374 человек (+89).

Умерли 1747 человек (+2).

Прививку сделал 417 641 человек, за последние сутки – 547 гражданин.

Это данные оперштаба региона.

Статистика коронавируса в Тверской области на 18 октября 2021. Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 612 случая заболевания. 121 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5447 (+20),

Ржев - 4013 (+21),

Калининский район - 3224 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3173 (+11),

Кимры - 2365 (+5),

Торжок - 2288 (+9).

Статистика коронавируса в Тверской области на 18 октября 2021. Графика: yandex.ru

В Тверской области продолжаются проверки соблюдения эпидемиологических требований и масочного режима в торговых точках. Очередной рейд был проведен в Калязине в продуктовых магазинах и выявил ряд нарушений.

Несколько магазинов проверили в райцентре сотрудники министерства контрольных функций региона и Кашинского отдела Роспотребнадзора.

- В Калязине было выявлено отсутствие бесконтактного термометра и антисептиков для посетителей, дезинфицирующих средств для протирания полов и поверхностей, обслуживание посетителей без маски, стершаяся разметка в торговом зале. По всем установленным фактам будут вынесены решения о привлечении к ответственности, - сообщила пресс-служба областного правительства.

За данные нарушения виновные лица должны быть привлечены к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. Это наложение административного штрафа для физических лиц от 1000 рублей до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Обязательный масочный режим в Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать маски при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, магазинах, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Тверская полиция 17 октября напомнила жителям региона об ответственности, которая грозит изготовителям и покупателям фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы", - предупреждает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Ответственность регулируется статьёй 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Покупка поддельного сертификата может также обернуться ответственностью за нарушение санитарно-эпидемических норм. Если обладатель фальшивого сертификата окажется источником коронавирусной инфекции, ему, в зависимости от тяжести последствий, может грозить крупный штраф или исправительные работы. А в случае, если заражённый им человек умрёт, - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Тверской области расширен перечень сфер деятельности, где работники подлежат обязательной вакцинации. Первую прививку сотрудники должны получить в срок до 6 ноября, второй компонент вакцины – до 6 декабря.

Распространение коронавируса в Тверской области на 18 октября 2021. Фото: ПТО

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