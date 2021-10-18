Коронавирус в Твери, последние новости на 18 октября 2021: За что могут дать пять лет колонии покупателю сертификата о вакцинации

Вакцинироваться в Твери можно совершенно бесплатно. А за покупку поддельного сертификата - поплатиться годами свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 444 случаев заражения (+330 за сутки).

Выздоровели 60 414 пациентов (+276 за сутки).

На карантине - 9285 человек (+48).

Умерли 1746 человек (+6).

Прививку сделали 417 094 человека, за последние сутки – 864 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Статистика коронавируса в Тверской области. Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 491 случай заболевания. 112 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5427 (+29),

Ржев - 3992 (+14),

Калининский район - 3209 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 3162 (+11),

Кимры - 2360 (+3),

Торжок - 2279 (+13).

Распространение коронавируса в Тверской области - карта на 17 октября. Фото: ПТО

Тверская полиция накануне напомнила жителям региона об ответственности, которая грозит изготовителям и покупателям фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. И то, и другое - подсудное дело.

Максимальное наказание за подделку и сбыт фальшивых сертификатов – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение такого "документа" – до одного года лишения свободы. Если же обладатель фальшивого сертификата станет источником инфекции, он нарушит санитарно-эпидемические нормы. За это наказывают тоже строго - штраф, обязательные работы, а если заражённый человек умрёт - можно "сесть" на срок до пяти лет.

Тем временем в Торжке Тверской области открылся новый реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых. Патронаж над ним взяла Тверская епархия. В центре будут совершаться богослужения и церковные таинства. Работу с постояльцами, наряду с медиками и психологами, будут вести и священнослужители.

Традиционно напомним нашим читателям, что в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах. Сейчас это особенно актуально - количество новых случаев коронавируса ежедневно растёт. Новые штаммы очень агрессивны и могут уложить человека в реанимацию за пять дней.

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