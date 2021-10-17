Лучшим участковым Тверской области стал Владимир Абдурахманов из Осташкова

Народный участковый - 2021 от Тверской области - майор полиции Владимир Абдурахманов. Фото: мвд.рф, 69.мвд.рф

Жители Тверской области выбрали лучшего участкового! Победителем регионального онлайн-голосования в конкурсе "Народный участковый-2021" стал участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД "Осташковский" майор полиции Владимир Абдурахманов.

Владимир Абдурахманов. Фото: 69.мвд.рф

Голосование, проходившее на сайте регионального МВД, было остановлено поздно вечером 16 ноября. За Владимира Абдурахманова проголосовали 2755 человек. Борьба была жаркой - его ближайший конкурент, участковый Александр Дмитриев из Твери, набрал ненамного меньше - 2273 голоса. Всего же в региональном этапе конкурса соревновались 11 финалистов из разных городов области - Твери , Вышнего Волочка, Бежецка, Селижарова, Торжка, Рамешек.

Народный участковый Тверской области Владимир Абдурахманов служит в органах 15 лет. В должности участкового в межмуниципальном отделе МВД "Осташковский" - с 2017 года. В его ведении - административный участок №1 административной зоны №1 в Осташкове - это северная часть города, там находится Речной вокзал и недалеко расположен Житенный монастырь.

Согласно характеристике, оперативная обстановка на обслуживаемом Владимиром Абдурахмановым участке удовлетворительная. Участковый ведёт профилактическую работу с "ненадёжными" горожанами, за время службы раскрыл 11 преступлений, среди которых одно - об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Три важнейших достижения, которые должны быть присущи "народному участковому" майор описал следующим образом: "доверие граждан, образцовое исполнение служебных обязанностей, уважение коллектива". А на вопрос "Какое ваше самое главное профессиональное достижение?" ответил кратко: "Уважение со стороны населения".

Теперь Владимиру Абдурахманову предстоит отстаивать честь региона во Всероссийском финале конкурса "Народный участковый - 2021" в Москве. Абсолютного победителя определят в ноябре - тоже народным голосованием. Награждение победителя и призёров федерального этапа пройдёт в Министерстве внутренних дел России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Конкурс "Народный участковый" традиционно проходит при поддержке "Комсомолки". На сайте kp.ru также будет организовано финальное голосование. Оно состоится с 1 по 10 ноября. Будем болеть за Владимира Абдурахманова и, конечно, поддерживать его голосованием!