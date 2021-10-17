Коронавирус в Твери, последние новости на 17 октября 2021: Восстановление скульптур мультгероев, ярмарка и эвакуация торгового центра

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе очень напряженная, но жизнь идет своим чередом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 114 случаев заражения (+322 за сутки).

Выздоровели 60138 пациента (+6 за сутки).

На карантине - 9237 человек (+308).

Умерли 1739 человек (+8).

Прививку сделали 416 230 человек, за последние сутки – 2222 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Графика: Яндекс.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 379 случаев заболевания. 118 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5398 (+27),

Ржев - 3978 (+19),

Калининский район - 3193 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 3151 (+10),

Кимры - 2357 (+3),

Торжок - 2266 (+13).

Графика: ПТО

В Твери все-таки приводят в порядок скульптуры мультперсонажей в семейном сквере рядом с ДК "Пролетарка". Их реставрируют на депутатские средства.

Фигурки планировалось привести в порядок в мае или июне. Однако дело затянулось - возникли проблемы с поиском художника. Специалист нашелся только осенью. И вот его работа почти завершена.

Мультперсонажам возвращены недостающие части тела и лица, сейчас идет покраска. Правда, мешает дождливая погода.

Меж тем в эти выходные на центральном рынке Твери проходит ярмарка фермерской продукции. Она открыта с 9:00 до 17:00.

А вчера вечером из ТЦ "Рубин" срочно эвакуировали людей. По громкой связи объявили, что необходимо покинуть здание.

Как нам стали известно из информированных источников, произошло это из-за того, что правоохранительные органы проводили проверку в связи с информацией о возможном преступлении в городе.

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