Коронавирус в Твери, последние новости на 16 октября 2021: новые коронавирусные рекорды и старт переписи населения

Вирус мутировал, заболевших стало больше
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 792 случя заражения (+311 за сутки).
Выздоровели 60 132 пациента (+8 за сутки).
На карантине - 8929 граждан (+295).
Умерли 1731 человек (+8).
Прививку сделали 414 008 человек, за последние сутки – 2122 гражданина.
Это данные оперштаба региона.
График распространения коронавируса на 15 октября. Графика: yandex.ru
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 261 случай (+ 120 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5371 (+27),
Ржев - 3959 (+14),
Калининский район - 3186 (+17),
Вышневолоцкий городской округ - 3141 (+10),
Кимры - 2354 (+2),
Торжок - 2253 (+15).
Коронавирус в Тверской области на 15 октября.
Фото: ПТО
Вирус стал злее, и попасть на реанимационную койку можно уже на пятый день болезни.
Врач, работающий с тяжёлыми пациентами с начала пандемии, - заведующий отделением реанимации областной клинической больницы, главный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин рассказал о больных в реанимации.
- В реанимации пациент лежит на животе более 12 часов в день. А многие - целые сутки. Кислородную маску (если больной находится на высокопоточной оксигенации) можно снять, только чтобы поесть или попить через специальную трубочку, - объяснил врач.
Отключение от аппарата даже на 10-15 минут может привести к гибели пациента.
Вирус мутировал, течение болезни становится более стремительным. Это страшно.
Единственный способ уберечься от печального исхода - это профилактика: обязательное ношение масок и вакцинация.
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. В течение месяца, до 14 октября, ее будет проводить Федеральная служба государственной статистики – Росстат. Заполнить переписной лист можно на сайте Госуслуг в специальном разделе. На почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.
С 18 октября подомовые обходы начнут переписчики, которые будут опрашивать жителей и передавать собранную информацию в центры обработки данных. Также, для переписи можно посетить стационарный участок.
Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник дохода и т.д.
Никакие документы переписчикам предъявлять не нужно.
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