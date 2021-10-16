Коронавирус в Твери, последние новости на 16 октября 2021: новые коронавирусные рекорды и старт переписи населения

Вирус мутировал, заболевших стало больше Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 792 случя заражения (+311 за сутки).

Выздоровели 60 132 пациента (+8 за сутки).

На карантине - 8929 граждан (+295).

Умерли 1731 человек (+8).

Прививку сделали 414 008 человек, за последние сутки – 2122 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

График распространения коронавируса на 15 октября. Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 261 случай (+ 120 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5371 (+27),

Ржев - 3959 (+14),

Калининский район - 3186 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 3141 (+10),

Кимры - 2354 (+2),

Торжок - 2253 (+15).

Коронавирус в Тверской области на 15 октября. Фото: ПТО

Вирус стал злее, и попасть на реанимационную койку можно уже на пятый день болезни.

Врач, работающий с тяжёлыми пациентами с начала пандемии, - заведующий отделением реанимации областной клинической больницы, главный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин рассказал о больных в реанимации.

- В реанимации пациент лежит на животе более 12 часов в день. А многие - целые сутки. Кислородную маску (если больной находится на высокопоточной оксигенации) можно снять, только чтобы поесть или попить через специальную трубочку, - объяснил врач.

Отключение от аппарата даже на 10-15 минут может привести к гибели пациента.

Вирус мутировал, течение болезни становится более стремительным. Это страшно.

Единственный способ уберечься от печального исхода - это профилактика: обязательное ношение масок и вакцинация.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. В течение месяца, до 14 октября, ее будет проводить Федеральная служба государственной статистики – Росстат. Заполнить переписной лист можно на сайте Госуслуг в специальном разделе. На почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.

С 18 октября подомовые обходы начнут переписчики, которые будут опрашивать жителей и передавать собранную информацию в центры обработки данных. Также, для переписи можно посетить стационарный участок.

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник дохода и т.д.

Никакие документы переписчикам предъявлять не нужно.

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